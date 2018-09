Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

275 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 2. September 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Motorradlenker, ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Am Samstag, 1. September 2018, kam ein 27-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Liezen, Steiermark, mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 27-Jährige wurde durch die Wucht des Anpralls sofort getötet. Sein Beifahrer und die beiden deutschen Staatsbürger im entgegenkommenden Fahrzeug wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende, zum Ende der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark, zwei in Tirol und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall eine Alkoholisierung, Unachtsamkeit/Ablenkung sowie eine Vorrangverletzung. Zwei der sechs tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 2. September 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 275 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 270 und 2016 291.

