Floridsdorf: Franz Zelwecker - Ein Leben voll Musik!

Wien (OTS/RK) - „Musikalische Erinnerungen an Franz Zelwecker“ ist das Motto eines bewegenden Konzertes am Samstag, 8. September, ab 18.00 Uhr, im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Franz Zelwecker (1911 – 1998) war Kapellmeister und Komponist, der zu den Dirigenten des „Großen Wiener Rundfunkorchesters“ zählte, sich einst als „Hofmusikdirektor“ in Äthiopien verdient gemacht hat und nach der Heimkehr wieder in leitenden Funktionen für den ORF tätig war.

Hommage an Wiener Musikus: Gesangsdarbietungen mit Klavierbegleitung, Eintritt: 12 Euro, Info: Tel. 271 96 24

Unter dem werbekräftigen Titel „Franz Zelwecker - Ein Leben voll Musik!“ interpretieren Tanja Majer (Sopran), Christina Maier (Mezzosopran), Thomas Schmidt (Tenor) sowie Hangil Kim (Klavier) ausgewählte Kompositionen Zelweckers. Als Gast wirkt Sabine Wowy (Sopran) an der Hommage an den Wiener Tonkünstler mit. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro („Eintrittsspenden“). Nur 5 Euro bezahlen Studierende. Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Informationen dazu:

Telefon 271 96 24.

Franz Zelwecker komponierte die Operetten „Wiener Bonbons“ und „Der Walzerkongress“ und schrieb Unterhaltungsmusik, Tanzmusik, Chansons, Wienerlieder und Werke für Ballett. Der Begründer des „Äthiopischen Nationaltheaters“ wurde vom äthiopischen Kaiserhaus äußerst geschätzt. Zelwecker hat für sein melodiöses Schaffen mehrfach Auszeichnungen erhalten. Auch mit einem „Salon-Tanzorchester“ war Zelwecker erfolgreich. Vor der Pensionierung agierte der geachtete Musikus als Leiter des Bereiches „Unterhaltungsmusik“ im „ORF Studio Niederösterreich“. Auskünfte über das kommende Gedenkkonzert erteilt der „Verein der Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ per E-Mail:

office@beethoven-gedenkstaette.at.

Das Bezirksmuseum Floridsdorf unterstützt die kulturellen Aktivitäten des Vereines „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Über die weiteren Kultur-Initiativen im Museum berichtet das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker-Team unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. Zuschriften an Museumschef Ferdinand Lesmeister per E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Nachlassverzeichnis - Franz Zelwecker

(Österreichische Nationalbibliothek):

http://data.onb.ac.at/nlv_lex/perslex/XZ/Zelwecker_Franz.htm

Franz Zelwecker - Österreichisches Musiklexikon:

https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Zelwecker_Franz.xml

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

