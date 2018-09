Sozialistische Jugend: „Behandle uns nicht wie Kriminelle, Sebastian!"

Sozialistische Jugend protestiert vor ehemaliger Kurz-Schule gegen Kriminalisierung von SchülerInnen

Wien (OTS) - „Es ist als wollte Sebastian Kurz unbedingt verhindern, dass junge Menschen gerne in die Schule gehen“ so Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) zum heutigen Schulstart. „Wer schulpflichtig ist und im Unterricht unentschuldigt fehlt, muss hunderte Euro Strafe zahlen. Wer nicht mehr schulpflichtig ist und fehlt, wird hinausgeworfen.“



Herr kritisiert vor allem die Unverhältnismäßigkeit der neuen, verschärften Regelungen: „Wer Steuern hinterzieht oder als Unternehmer seine Angestellten falsch anmeldet, braucht sich vor Schwarz-Blau nicht zu fürchten. SchülerInnen hingegen werden wie Kriminelle behandelt.“



Sebastian Kurz und seiner Regierung sei es offensichtlich egal, weshalb eigentlich Schule geschwänzt wird. Ursachen können Prüfungsangst sein, eine schwierige Situation Zuhause, Mobbing, Probleme mit dem Lehrpersonal oder gähnende Langeweile bei Frontalunterricht aus dem vergangen Jahrhundert. „Nichts davon lässt sich mit Geldstrafen lösen“, so Herr. Herr plädiert dafür, Probleme an der Wurzel zu packen: „Schule muss ein Ort sein, an dem sich junge Menschen wohl fühlen. Es fehle einerseits an Mitbestimmung im Unterricht andererseits an ganz banalen Dingen wie Aufenthaltsräume für Jugendliche. Es brauche einen dringenden Ausbau der Schulsozialarbeit und ein Schulklima, dass SchülerInnen unterstützt sich auszuprobieren und eigene Talente und Interessen zu verfolgen.“



Am Montag protestierten SchülerInnen der Sozialistischen Jugend als Sträflinge verkleidet, inklusive Fußfesseln und Handschellen, vor der ehemaligen Schule von Sebastian Kurz gegen dessen Strafpädagogik.



Fotos der Aktion finden sich unter folgendem Link: https://flic.kr/s/aHsmhWgTEm



