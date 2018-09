Meilenstein in der Digitalisierung von Schulbüchern

Österreichischer Trauner Verlag startet innovatives Lehr- und Lernportal „DigiBox“ / E-Books und Online-Begleitpakete schaffen digitalen Mehrwert für Schüler und Lehrer

Salzburg (OTS) - Der auf Bildung spezialisierte österreichische Trauner Verlag setzt einen Meilenstein in der Digitalisierung von Unterrichtsmaterialien. Für praktisch alle der bundesweit mehr als 440.000 ausgelieferten gedruckten Schulbücher steht eine kostenlose Version als E-Book mit digitalen Zusatzfunktionen und Lehrmaterialien zur Verfügung. Zu Schulbeginn wurde zudem ein neues Online-Portal namens “Digibox” (www.trauner-digibox.com) mit vielen weiterführenden, multimedialen Informationen für Lehrer und Schüler gestartet. Der Linzer Verlag gehört bei berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie in den gastronomischen Berufsschulen zu den Marktführern in Österreich.



“Wir wollen mit unseren E-Books und der neuen Digibox ein positives Beispiel dafür etablieren, wie Lehrmaterialien heute zukunftstauglich gestaltet werden können. Unser Ziel war es, zum gedruckten Buch einen praktischen digitalen Mehrwert zu kreieren", erklärt Rudolf Trauner, Programmleiter Allgemeinbildung >>



