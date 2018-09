Kern und Mitterlehner gegen die Regierung: Asylwerber ausbilden oder abschieben? "Pro und Contra" am Mittwoch um 22:45 Uhr auf PULS 4

Pro und Contra & 4GAMECHANGERS TV sind zurück. Gäste u.a. Christian Kern, Reinhold Mitterlehner, Walter Rosenkranz und Barbara Kolm; 4GC TV berichtet u.a. vom Forum Alpbach.

Wien (OTS) - "Pro und Contra" startet mit einem brandaktuellen Thema in den Herbst: Viele Betriebe besetzen ihre offenen Lehrstellen mit Asylwerbern, da sie sonst keine Lehrlinge finden würden. Das soll nun unterbunden werden. Doch wie werden diese Lehrstellen dann besetzt? Und was passiert mit den Menschen, die sich bereits in Ausbildung befinden?



„Das Asylrecht soll künftig nicht mehr mit der Lehre umgangen werden können“, ließ die Regierung verlauten. Seit 2012 war es Asylwerbern möglich, eine Lehre in einem so genannten Mangelberuf zu absolvieren - dies soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die Meinungen hierzu spalten selbst die Parteien. Für Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner ist es „schwach“, diese Möglichkeit der Ausbildung einzustellen. Gemeinsam mit seinem einstigen Koalitionspartner und dem nunmehrigen Oppositionsführer Christian Kern kritisiert er das Vorgehen von Schwarz/Blau.



Sind Asylwerber in Mangelberufen für die Wirtschaft unverzichtbar? Warum sollen offene Stellen nicht mit Menschen besetzt werden, die sich bereits im Land befinden?



Im Studio diskutieren unter anderem:

Reinhold Mitterlehner, ehemaliger ÖVP-Vizekanzler

Christian Kern, SPÖ-Parteichef und Ex-Kanzler

Walter Rosenkranz, FPÖ-Klubobmann

Barbara Kolm, Präsidentin Hayek-Institut, Vizepräsidentin OeNB

Moderation: Thomas Mohr

4GAMECHANGERS TV

Ebenfalls zurück aus der Sommerpause meldet sich 4GAMECHANGERS TV um 23:45 Uhr direkt nach 'Pro und Contra' vom europäischen Forum Alpbach, wo die wichtigsten Fragen der Zukunft besprochen werden - auf und abseits der großen Bühne. Außerdem gibt es einen ersten exklusiven Ausblick auf das 4GAMECHANGERS Festival 2019 und Isabella Richtar spricht im Gamechanger-Talk mit Oberbank-CEO Franz Gasselsberger darüber, warum es manchmal sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen.



