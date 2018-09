Kinder im Gefängnis

[Statement] – Österreichs Medienmagazin berichtet über Kleinkinder, die in Sultans Erdogan Gefängnissen leben müssen

Wien (OTS) - Die vor kurzem aus der Türkei ausgereisten [Statement]-Korrespondentin Meşale Tolu Corlu berichtet in einer berührenden Reportage über ihre ersten Tage in der Justiz-Vollzugsanstalt Bakirköy. In der Türkei leben, nach Angaben des türkischen Justizministers rund 700 Kinder mit ihren Müttern hinter Gittern. Unsere Korrespondentin ist inzwischen wieder zu Hause in Deutschland, doch ihr Sohn ist von den Erlebnissen in den Kerkern des Sultans schwer traumatisiert.

Das neue [Statement] bringt weitere spannende Reportagen und Berichte aus der Welt des Journalismus:

Österreich: Freie Radios setzen sich gegen den ORF durch

Deutschland: Regionalzeitungen im Umbruch

Schweiz: Regierung versucht Einflussnahme auf Redaktionen durch die Hintertür

Luxemburg: Runde Geburtstage im Großherzogtum

Lateinamerika: Lebensgefährlicher Journalismus

EU-Parlament: Warum Dolmetscher streiken

Portrait: Walter Hämmerle, Wiener Zeitung, und

die besten österreichischen Pressefotos

Das und noch viele andere spannende Stories und Reportagen finden Sie im September – [Statement]. Österreichs Medienmagazin ist erhältlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Österreich. Online können Sie das Magazin weltweit im Austria-Kiosk, auf Readly.com und read.it lesen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Chefredaktion [Statement]

Prof. Oswald Klotz

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at