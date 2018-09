REMINDER: Einladung zum Pressegespräch: Sozialversicherung verstärkt Physiotherapie-Versorgung

Dienstag, 4. September 2018 um 10 Uhr in den Räumen der Physio Austria in Wien

Wien (OTS) - Der Sozialversicherung ist es ein wichtiges Anliegen, dass ihre Versicherten körperlich mobil bleiben – eine Grundvoraussetzung für ein selbstständiges und autonomes Leben. Physiotherapie leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Die Sachleistungsversorgung ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Angebotsstrukturen in den einzelnen Bundesländern - Spitalsambulanzen, Ambulatorien, Sonderkrankenanstalten, Fachärzte und freiberufliche Vertragsphysiotherapeuten - sichergestellt. Im Zuge der Leistungsharmonisierung wurde jetzt in jenen Bundesländern, in denen aufgrund des vertragslosen Zustandes mit freiberuflichen Physiotherapeuten Kostenzuschüsse gewährt werden, eine Angleichung vorgenommen.

Aus diesem Anlass laden der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Bundesverband der PhysiotherapeutInnen Österreichs zum





Pressegespräch:





Sozialversicherung verstärkt Physiotherapie-Versorgung





Dienstag, 4. September 2018, 10 Uhr





Ort: Physio Austria, Lange Gasse 30, 1080 Wien





TeilnehmerInnen:

Dr. Alexander Biach, Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger





Constance Schlegl, MPH, Präsidentin des Bundesverbandes der PhysiotherapeutInnen Österreichs





Thomas Morgenstern, ehemaliger Spitzensportler und Schispringer









Anmeldungen: presse @ sozialversicherung.at

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

(++43-1) 71132-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.hauptverband.at