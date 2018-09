Steuerexperte Erik Pinetz verstärkt ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER



Wien (OTS) - Dr. Erik Pinetz (28) verstärkt seit Anfang September 2018 als Steuerberater und Rechtsanwaltsanwärter das Team der auf Steuerverfahren, Finanzstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER. Zuvor war er mehrere Jahre Universitätsassistent am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der Wirtschaftsuniversität Wien und zuletzt als Steuerberater und Tax Manager bei der internationalen Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) tätig.

Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmens- und Konzernsteuerrecht, Gebührenrecht sowie Verkehrsteuern, wobei er sowohl in der Strategie- und Risikoberatung als auch im Rahmen von Rechtsmittelverfahren, bei Betriebsprüfungen und sonstigen abgabenbehördlichen Untersuchungen tätig sein wird. Erik Pinetz verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung im internationalen Steuerrecht sowie im Bereich der Besteuerung von Finanzprodukten. Er ist Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und hat zahlreiche Publikationen in führenden österreichischen und internationalen Fachzeitschriften sowie mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Kommentare zum Grunderwerbsteuergesetz und zum Gebührenrecht.

„ Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Pinetz einen ausgewiesenen Experten für unser Team gewinnen konnten. Mit seinem einschlägigen Fachwissen und seiner beruflichen Erfahrung werden wir unsere Mandanten in wichtigen steuerrechtlichen Bereichen zukünftig noch fokussierter und qualitativ hochwertiger beraten können. “, so Dr. Franz Althuber, Gründungspartner der Kanzlei.

