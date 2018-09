LH Mikl-Leitner gratulierte zu „190 Jahre Firma Kastner“

„Erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Firma Kastner mit Sitz in Zwettl feiert heute, Sonntag, ihr 190-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gratulierten u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl und Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes.

Die Firma Kastner habe eine große Bedeutung „für das Waldviertel, für Niederösterreich und weit darüber hinaus“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge des Festaktes und sprach eine „herzliche Gratulation zum 190. Geburtstag“ aus. Das Unternehmen zeichne sich durch „professionelles Management und engagierte, ambitionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus, so Mikl-Leitner. Es sei „eine unglaublich tolle Leistung“, eine 190-jährige Erfolgsgeschichte zu schreiben, meinte sie, und hob die Verbundenheit des Unternehmens mit den Menschen und der Region hervor. Im Blick nach vorne wolle man den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen, sagte die Landeshauptfrau:

„Schreiben wir die Erfolgsgeschichte diese Firma und des Landes Niederösterreich gemeinsam weiter.“

„Wir haben starke Wurzeln hier im Waldviertel und darauf sind wir stolz. Und wir haben auch eine klare Vision: Einer für alles, seit 1828“, sagte Christof Kastner in seiner Ansprache. In Interviewrunden kamen weiters zu Wort: Christof Kastner gemeinsam mit Peter Kastner sowie Herwig Gruber und Andreas Blauensteiner von der Geschäftsleitung, Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwazl, die den Titel Kommerzialrat an Christof Kastner verlieh, sowie Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehr als 35 Jahre im Unternehmen sind, wurden von der Geschäftsleitung mit dem „Goldenen Apfel“ ausgezeichnet. Außerdem wurde seitens der Firma ein Spendenscheck über 3.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Zwettl übergeben. Noch bis 17 Uhr findet ein „Tag der offenen Tür“ statt.

„190 Jahre Firma Kastner“ begründet sich in einem Steuerbescheid aus dem Jahr 1828 als erster schriftlicher Nachweis eines Gemischtwarengeschäftes der Familie Kastner im Waldviertel. 1903 übersiedelte Franz Kastner mit dem Unternehmen nach Zwettl und legte damit den Grundstein für die Großhandelstätigkeit. 1962 trat Peter Kastner in das Unternehmen ein, 1983 erfolgte die Einführung der Verbundmarke „Nah und Frisch“. 2007 übergab Peter Kastner die Verantwortung in den operativen Firmen an Christof Kastner, der mit Andreas Blauensteiner und Herwig Gruber die Geschäftsleitung bildet.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse