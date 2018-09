Grüne Österreich zollen Maria Vassilakou Respekt

Petrik: „Mary“ hat großen Anteil an der „lebenswerteste Stadt“ Wien

Wien (OTS) - Die Grünen Österreich zollen der Grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou großen Respekt für ihre Entscheidung, die Staffel weiterzugeben. „Maria Vassilakou hat einen großen Anteil daran, dass Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde. Ihre Projekte für eine moderne und grüne Metropole sind gut sichtbar. Ihre Entscheidung, an die nächste Führungsgeneration der Grünen zu übergeben und nicht mehr selbst zu kandidieren, ist zu respektieren“, kommentiert die Grüne Vizechefin Regina Petrik die heutige Ankündigung Vassilakous. „Dass Maria Vassilakou eine geordnete Übergabe mit der ihr nachfolgenden Person plant, ist professionell und passt in ihr bisheriges Wirken. Sie kündigt ihren wohlüberlegten Schritt rechtzeitig an, um den bestmöglichen Übergang zu ermöglichen“, lobt Petrik ihre Parteikollegin.

Die Grüne Vizechefin ist sicher, dass Maria Vassilakou eine nachhaltige Wirkung in Wien hinterlassen wird. „Die Wienerinnen und Wiener können sich dank Vassilakous Beharrlichkeit über das 365-Euro-Ticket genauso freuen wie über mehr Grünraum, verkehrsberuhigte Zonen, aber auch den Fokus auf sozialen Wohnbau. Mary, du hast vieles auf Schiene gebracht. Wir danken dir für deinen Einsatz und deine Umsetzungskraft.“

