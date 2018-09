Gudenus zu Vassilakous 'Rücktritt auf Raten': Besser spät als nie!

Häupls Experiment wird mit heute zu Grabe getragen

Wien (OTS) - Erfreut über den heute angekündigten Rücktritt der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou zeigt sich der gf. Obmann der FPÖ-Wien, NAbg. Johann Gudenus.

„Besser spät, als nie! Vassilakou hat sehr lange gebraucht, ihr damaliges Versprechen – sollten die Grünen bei der Wien-Wahl 2015 verlieren, so würde sie zurücktreten – einzulösen“, so Gudenus in einer ersten Reaktion.

„Vassilakous Erbe, nämlich sündteure, sich bereits im Zerfall befindende Begegnungszonen, die im Winter unbenutzbare Wientalterrasse oder die Umsetzung des Hochhausprojektes ohne Rücksicht auf Bürgerinteressen am Wiener Heumarkt sind nur einige Schmankerl dieses missglückten Politikexperiments, welches Bürgermeister Ludwig besser heute als morgen beendet“, resümiert Gudenus.

Zudem sei laut Gudenus anzumerken, dass es nach einer Serie von Wahldebakeln und erdrutschartigem Vertrauensverlust zuerst die SPÖ und jetzt auch die Grünen zerrissen hat, sogar in der rot-grünen Hochburg Wien werde die Luft immer dünner. Die türkis-blaue Bundesregierung dagegen erhält gute Noten, gerade in den von Rot-Grün gern verleugneten und vernachlässigten Bereichen Zuwanderung und Sicherheit.

„Der 02.09.2018 ist der Tag, an dem Häupls rot-grünes Experiment, das Wien enormen Schaden zugefügt hat, endgültig zu Grabe getragen wird. Wir fordern, diesem unwürdigen Schauspiel und Regierungschaos endgültig ein Ende zu setzen“, so Gudenus abschließend. (schluss) lps

