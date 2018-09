Lebensrettung

Wien (OTS) - Datum: 29.08.2018

Uhrzeit: 08.20 Uhr

Adresse: 18., Ludwiggasse

Beamte des EKO Cobra sind auf einen an der Fahrbahn liegenden Mann aufmerksam geworden. Die Beamten, eine weitere Zeugin und ein zufällig in der Nähe wohnender Notarzt eilten zu dem 48-Jährigen. Da keine Vitalfunktionen mehr wahrgenommen werden konnten, wurde mit der Herzdruckmassage begonnen. Daneben verständigte man sofort die Rettungskräfte. Die Beamten legten den im Einsatzfahrzeug befindlichen Defibrillator an. Dieser löste zwei Mal aus, wodurch der 48-Jährige wieder das Bewusstsein erlangte. Er wurde mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem stabilen Zustand.

Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug oder eine Fußstreife in sehr kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit mehr als zwei Jahren sukzessive die Streifenwägen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Polizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2015 bislang über 500 Leben gerettet werden.

