ÖAMTC: 21. European Bike Week 2018

Behinderungen von 4. bis 9. September

Wien (OTS) - Von Dienstag, 4. September, bis Sonntag, 9. September 2018, findet die Europäische Motorradwoche, die 21. European Bike Week, in Faak am See statt. Tausende Biker aus Europa, Afrika und Amerika werden in Scharen nach Kärnten pilgern, laut ÖAMTC werden rund 70.000 Motorräder und 120.000 Besucher beim größten Bike Event dieses Kontinents erwartet.

Eines der Highlights ist die traditionelle Harley-Davidson Parade am Samstag, die durch die Region Villach - Faaker See - Ossiacher See führt. Die Aufstellung zur Parade beginnt bereits ab 10:00 Uhr, der Anfang ist deutlich markiert. Die Route verläuft am Faaker See Ufer entlang nach Finkenstein, durch das Ortszentrum von Villach nach Ossiach, rund um den Ossiacher See nach Rosegg und zurück zum Faaker See.

Während der Bike Week werden die Faakersee Ufer Straße (L53) und die Faakersee Straße (B84) um den Faaker See gegen den Uhrzeigersinn als durchgehende Einbahn geführt. Auch Shuttle-Busse sind im gesamten Veranstaltungsraum zwischen 9.00 und 4.00 Uhr unterwegs. Weitere Verkehrsbeschränkungen wie etwa Halte- und Parkverbote sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen sind vor Ort beschildert und auf folgenden Straßenzügen möglich: Bahnhofweg, Dietrichsteinerstraße, Seestraße, Dorfstraße, Pogöriacher Straße (L44), Rosental Straße (B85).

Aufgrund der An- und Abreise zum/vom Event kann es im Bereich Faak am See, Ledenitzen, Latschach und Finkenstein am Faakersee zu Verzögerungen kommen.

Alle Informationen rund um die aktuelle Verkehrslage finden Sie auf der ÖAMTC Homepage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/.

Dzana Poturovic

