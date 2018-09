Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über den Sommer in Österreich, Auftakt Vorabendleiste „Fokus Geschichte“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ beschäftigt sich am 3. September 2018 mit heißen Temperaturen in Österreich. Außerdem startet im Vorabend die neue Sendeleiste „Fokus Geschichte“. Diese dreht ab sofort werktäglich am Rad der Zeit und zeigt jeweils drei Dokumentationen über historische Persönlichkeiten, bedeutende Weltreiche und die wichtigsten Ereignisse vergangener Epochen. Von Abenteurern bis zu ganzen Völkern, vom alten Ägypten über das antike Griechenland bis zum Zarenreich – Geschichten, die unsere Geschichte prägten.

Den Auftakt von „Fokus Geschichte“ machen drei Imperien der Weltgeschichte, beginnend mit „Imperium: Das Weltreich der Kalifen“ (16.50 Uhr). Was New York heute für den westlichen Kulturkreis darstellt, muss Bagdad vor rund 1.000 Jahren für den Orient gewesen sein: Chronisten berichten von einem Zivilisationsniveau, wie es in anderen Erdteilen selbst 500 Jahre später noch nicht erreicht war:

Dutzende Krankenhäuser, Badeanstalten, Bibliotheken und Akademien soll die Stadt beherbergt haben. „Imperium: Der Fluch des Diamanten“ (17.40 Uhr) zeigt das einstige Imperium der Maharadschas – rund 600 „Große Könige“ beherrschten gut zwei Drittel des indischen Subkontinents. Ihr Regiment war schillernd und prächtig, doch schlussendlich nur dekorativ, denn im Spiel der Kolonialmächte waren die Maharadschas nichts anderes als Marionetten. Vom historischen Japan erzählt „Imperium: Das Schwert der Shogune“ (18.30 Uhr). Knapp 250 Jahre lang blieb Japan fast vollkommen abgeschlossen von der Außenwelt. Als absoluter Machthaber herrschte damals der Shogun – und zweieinhalb Millionen Samurai wachten über seine Gesetze. Für sie wurde der Kampf mit dem Schwert zu einem geistigen Weg, der das Land prägte.

Im Hauptabend erleben die hohen Sommertemperaturen in einem vierteiligen „ORF III Themenmontag“ ihr Comeback. Gestartet wird mit der „Am Schauplatz“-Reportage „Viel zu heiß für diese Welt“ (20.15 Uhr) von Alfred Schwarzenberger. Darin werden Maßnahmen dokumentiert, die in ganz Österreich gesetzt werden, um sich auf unsere Klimazukunft vorzubereiten. In Österreich werden Jahr für Jahr Hunderte Hektar Ackerland zusätzlich bewässert. Sonst wäre es schlicht nicht möglich, weiter Gemüse zu ziehen, wie Biobauer Günter Breuer aus dem Marchfeld verrät. Auch den Fichten setzen die steigenden Temperaturen zu. Als Schutzwald können sie heute nicht mehr dienen, stattdessen wird auf Ahorn, Buche oder Lärche umgestiegen. Auf der anderen Seite können die Dauercamper am Packer Stausee in Kärnten viel öfter bei lauen Temperaturen vor ihren Wohnwägen sitzen. Gab es bis in die 1980er Jahre hinein gerade ein paar „Tropennächte“ pro Jahr, so sind es zurzeit etwa 20 bis 30. Ob das beunruhigend oder erfreulich ist, wird sich zeigen. Wenn die Hitze überhandnimmt, flüchten viele Österreicher/innen ins „Freibad“ (21.05 Uhr), wie der nachfolgende Film von Simon Schennach zeigt. Nirgendwo sonst tummeln sich so viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, Altersstufen und Milieus an einem Ort – und das bei großer Hitze und nur leicht bekleidet. Kein Wunder, dass die Atmosphäre öfters etwas angespannt sein kann. Medienberichte über Zwischenfälle und Übergriffe heizen das Klima zusätzlich auf. Wie ist nun die Stimmungslage in den Freibädern Österreichs? In „Wie ich schwimmen lernte“ (22.00 Uhr) geben danach Prominente Einblick in ihre ersten Erfahrungen mit dem Wassersport, darunter u. a. Herbert Prohaska, Viktor Gernot, Erwin Steinhauer und Kristina Sprenger. Gestalterin Karin Schiller präsentiert an den schönsten Badeplätzen Wiens ein unterhaltsames Potpourri an Geschichten von begeisterten, aber auch weniger begeisterten Schwimmern. Der Abend schließt mit „Geschichten vom Würstelstand – mit Gregor Seberg“ (22.50 Uhr) von Judith Doppler. Für die ORF-III-Produktion schlüpft Publikumsliebling Gregor Seberg in die Rolle des Wiener Würstelmanns, der von seinem Stand am Stephansplatz aus das Wesen der Wurst erklärt.

