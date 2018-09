stadt.fest.wien 2018: JOSH. rockt mit „Cordula Grün“ beim großen Finale die Gösserhalle

Grandioser Final Act in der Gösserhalle u.a. mit Klaus Eberhartinger, SLOMO, JOSH. und Andy Lee Lang - Tausende Wienerinnen und Wiener am Nachmittag bei den stadt.fest.bühnen

Wien (OTS) - Chartstürmer JOSH. rockte mit seinem Sommerhit des Jahres 2018 „Cordula Grün“ beim Final Act des 34. stadt.fest.wien die Bühne der Gösserhalle in Favoriten. Tausende Wienerinnen und Wiener waren den ganzen Tag trotz Regens unterwegs, um auf einer der fünf Bühnen in den Grätzln der Stadt sowie in der stadt.fest.bim das stadt.fest.programm zu genießen. Moderiert von stadt.fest.botschafter Klaus Eberhartinger kam es beim großen Finale in der Gösserhalle noch einmal zu einem Höhepunkt des Tages. Nach einem grandiosen Auftritt des Rappers SLOMO sowie aller Gewinnerinnen und Gewinner der Wildcards sorgte JOSH. mit seinem Sommerhit „Cordula Grün“ für Stimmung, bevor Andy Lee Lang noch einmal die Halle zum Beben brachte. Abschließend performten die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam in einem „all star-Finale“ den Song „Für immer jung“.

Der Initiator des neuen stadt.fest.wien ÖVP Wien Landesparteiobmann Kulturminister Gernot Blümel zeigte sich begeistert: „JOSH. und Andy Lee Lang haben gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern für eine grandiose Stimmung gesorgt. Aber auch unsere Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinner zeigten ausnahmslos ihr großes Potential und Talent noch einmal auf der Hauptbühne. Ich hoffe, dass Talentscouts, Plattenfirmen und Labels den heutigen Abend genützt haben, um hier auf die Chartstürmer von morgen zu treffen“, so Blümel, dem es ein besonderes Anliegen war, Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern beim stadt.fest.wien eine Bühne zu bieten.

Der ÖVP-Landesparteiobmann zeigt sich auch einmal mehr vom adaptierten Konzept überzeugt: „Unser Mut zur Veränderung beim stadt.fest.wien hat sich ausgezahlt. Die Wienerinnen und Wiener haben das adaptierte Angebot am Stadtfest sehr gut angenommen. Darum ist es beim Relaunch auch gegangen – näher hin zu den Lebensrealitäten der Wienerinnen und Wiener, raus aus der City, rein in die Bezirke und hinein in die Grätzl. Wir wollen die Stadt auf eine neue, andere Art und Weise, an ungewöhnlichen Orten mit außergewöhnlichen Erlebnissen erfahrbar machen. Das ist uns mit dem neuen stadt.fest.wien einmal mehr gelungen“, so Blümel, der auch selbst am Nachmittag auf den Bühnen in der Stadt unterwegs war und sich persönlich von der Performance der Künstlerinnen und Künstler überzeugte. So konnte er u.a. im Donauzentrum die spektakulären Fahrkünste von Profi-Biker Fabio Wibmer beobachten, im Café Oben auf der Hauptbibliothek den Auftritt der Flötistin Natalie Raue genießen und in der stadt.fest.bim der Musik von Mundart-Liedermacher „Hoizkopf“ lauschen.

„Das stadt.fest.wien 2018 präsentierte sich damit einmal mehr vielfältig und facettenreich wie die Stadt“, so Blümel zusammenfassend. Dazu haben auch die verschiedenen ungewöhnlichen Locations neben der Gösserhalle als stadt.fest.campus in Favoriten, der Plattform für Neuentdeckungen im Café Oben auf der Hauptbibliothek am Urban-Loritz-Platz, der Actionzone im Donauzentrum in der Donaustadt, dem exotischen Flair im Restaurant Kent am Brunnenmarkt und in der Post am Rochus, wo Tradition Moderne traf, das ihre dazu beigetragen.

Bildmaterial von der Veranstaltung steht unter https://www.wien.oevp.at/service/fotos/ sowie unter https://www.facebook.com/stadt.fest.wien18 zum freien Download zur Verfügung

