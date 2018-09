Stern: Köstinger verschließt Augen vor Realität vieler Frauen

Liste Pilz: 60-Stunden-Woche verschärft Mangel an Kinderbetreuungsplätzen

Wien (OTS) - Maria Stern, Frauensprecherin der Liste Pilz, unterstützt die Forderung von Elisabeth Köstinger, eine PolitikerInnen-Karenz einzuführen, jedoch für Mütter und Väter.

„Eine Entkrampfung, wie sie die Ministerin im Kurier-Interview anspricht, durch das Mitbringen von Kindern in den Plenarsaal und der Möglichkeit des Stillens an Sitzungstagen würde speziell junge Frauen ermutigen, in die Politik zu gehen“, erklärt Stern.

Allerdings ist es als zynisch anzusehen, wenn Köstinger im Interview davon spricht, Eltern würden freiwillig halbtags arbeiten.

„Diese angebliche freiwillige Teilzeit betrifft nur zu 8 Prozent Männer und zu 70 Prozent Frauen. Köstinger verschließt die Augen vor der Realität vieler Frauen und Familien: Der häufigste Grund für diese Teilzeit sind unzureichende Kinderbetreuungsplätze, zudem ist vielerorts die notwendige Nachmittagsbetreuung privat organisiert und unerschwinglich“, kritisiert Stern.

„Ab heute gilt die 60 Stunden Woche. Das Betreuungsangebot für den 12 Stunden Tag liegt in Wien bei 10 Prozent, in den Bundesländern bei sagenhaften 1 Prozent. Die Realität vieler Familien wird sich durch die zurecht heftig umstrittene Gesetzesänderung drastisch verschärfen“, fordert Stern Realitätssinn ein.

