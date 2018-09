Grüne: 12-Stundentag geht voll auf Kosten der Frauen

Dziedzic: Kürzungen und Verschlechterungen stoppen/Frauen-Volksbegehren unterstützen

Wien (OTS) - "Förderungen für Frauen und Familien werden gekürzt, die Arbeitszeit verlängert. Die türkisblaue Regierung ist weder ArbeitnehmerInnen-, noch familienfreundlich", sagt Ewa Dziedzic, Grüne Bundesrätin und Sprecherin der Grünen Frauen, anlässlich der heute, Samstag, in Kraft tretenden 12h-Tagregelung. Besonders für Frauen sei eine 60-Stunden-Woche ein herber Rückschlag. "In den meisten Regionen Österreichs sind die Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen nicht auf 12-Stunden-Tage der Eltern ausgerichtet. Leidtragende werden wieder die Frauen sein, die die lang arbeitenden Männer zuhause ersetzen. Vollkommen unlösbar ist der 12-Stunden-Tag für Alleinerziehende. Beim Wort Freiwilligkeit lachen die Hühner."

Gespart wird jedoch nicht nur bei Kindergartenplätzen. Auch die enorme Kürzung bzw. Streichung von Förderungen in zahlreichen Frauenvereinen sind existenzbedrohend. Für viele bedeuten sie den Verlust von Arbeitsplätzen und sehr vielen Leistungen, die frauen-und gesellschaftspolitisch notwendig sind. Die Kürzungen betreffen alle Bereiche, die Frauen stärken: Fördermittel für Bildung und Lernzentren werden gestrichen, betroffen sind auch unter anderem ein Frauengesundheitszentrum, Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen, Kommunikation, Kultur und auch Gewaltschutz.

Angesichts dieser Entwicklungen sieht die Grüne die aktuelle Initiative der Betreiberinnen des Frauen*Volksbegehrens als äußerst wichtig an. Heute startet auch die große Kampagne zur Eintragungswoche des Frauen*Volksbegehrens von 1. - 8.10.2018, also in genau einem Monat. "Die Grünen werden das Frauenvolksbegehren tatkräfig unterstützen, in dem nicht nur eine Abeitszeitverkürzung gefordert wird. "Es geht um nichts Geringeres als geschlechtergerechte Einkommensverteilung, Maßnahmen zugunsten existenzsichernder Arbeitsplätze und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das muss in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Platz haben."

Die Grüne Bildungswerkstatt lädt in diesem Zusammenhang zu Veranstaltungen ein, damit UnterstützerInnen des Frauenvolksbegehens sich besser über das Vorhaben informieren können:

"Argumentationstraining für das Frauenvolksbegehren 2018" am 14.9. und 27.9.2018 (Näheres auf der Homepage der GBW)

