ÖAMTC: Staus und Wartezeiten im Reiseverkehr

Schwerpunkte waren Grenzen, Brenner- und Tauernstrecke

Wien (OTS) - Der Reiseverkehr führte wie, von den ÖAMTC-Experten befürchtet, am Samstag zu teils stundenlangen Verzögerungen und kilometerlangen Staus. So standen die Kolonnen in Tirol auf der Brenner Autobahn (A13) in beiden Richtungen zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg immer wieder still. Auch auf der Fernpassstrecke (B179) mussten Autofahrer in beiden Richtungen zeitweise lange Verzögerungen einplanen.

In Salzburg betrug die Wartezeit auf der Tauern Autobahn (A10) Richtung Walserberg gegen Mittag mehr als eineinhalb Stunden. Der Stau reichte bis über Grödig hinaus. Weitere Verzögerungen gab es auf der Tauernstrecke im Bereich Flachauwinkl, vor St. Michael, vor dem Katschberg Tunnel sowie zwischen Gmünd und Spittal in Kärnten.

Vor dem Karawanken Tunnel (A11) sowie vor Nickelsdorf (A4), jeweils Richtung Österreich, mussten sich Autofahrer laut ÖAMTC bis zu eineinhalb Stunden gedulden.

Zu zusätzlichen Behinderungen führten auch zahlreiche Unfälle. So musste in Niederösterreich der Tunnel Vösendorf Richtung Schwechat auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen längere Zeit gesperrt werden. Auf der Ausweichstrecke über die Südost Tangente (A23) kam es zu Staus.

(Schluss)

Lasser/Poturovic

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at