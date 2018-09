Bischof Elbs an Gläubige: In Krise Solidarität mit Papst zeigen

Feldkircher Bischof in Brief an Mitarbeiter und Gläubige: Rücktrittsaufforderung an Papst ist "der traurige Höhepunkt einer Kampagne, die zum Ziel hat, Papst Franziskus und damit auch sein Eintreten für Christus und die Randgruppen der Gesellschaft in Misskredit zu bringen"

Feldkirch (KAP) - Der Feldkircher Bischof Benno Elbs hat Gläubige und Mitarbeiter seiner Diözese aufgerufen, sich angesichts der aktuellen kirchlichen Krisensituation demonstrativ hinter Papst Franziskus zu stellen und für ihn zu beten. Die Causa Vigano und dessen Rücktrittsforderung an Papst Franziskus im Zusammenhang mit Missbrauchsenthüllungen seien der "traurige Höhepunkt einer Kampagne, die zum Ziel hat, Papst Franziskus und damit auch sein Eintreten für Christus und die Randgruppen der Gesellschaft in Misskredit zu bringen." In dieser Situation sei es "wichtig, dass wir Zeichen der Verbundenheit mit Papst Franziskus setzen" und für den Papst beten, appellierte Elbs in einem Brief an Mitarbeiter und Gläubige seiner Diözese, der "Kathpress" vorliegt.

Ihn erfülle die aktuelle innerkirchliche Situation "mit Trauer und Sorge", so Elbs: "Gute Worte, die andere aufrichten und stärken, treten in den Hintergrund. In den Vordergrund spielen sich jene Worte, die Streit säen und die Einheit der Kirche und der Gesellschaft gefährden" - offenbar werde "mit immer schärferen Mitteln" versucht, dem Papst "systematisch zu schaden". Wichtig sei neben der Solidarität der Gläubigen mit dem Papst aber auch eine "kritisch-loyale Auseinandersetzung über umstrittene Themen".

Dem Brief liegt außerdem ein Vorschlag für eine Fürbitte für Papst Franziskus bei, die im Rahmen der Sonntagsgottesdienste gebetet werden könnte. Darin heißt es: "Für Papst Franziskus: Stärke ihn in seinem Hirtendienst, sodass sein prophetisches Eintreten für die Schöpfung und für Menschen am Rande uns alle dazu bewegt, entschieden seinem Beispiel zu folgen." (Infos: www.bischof-von-feldkirch.at)

