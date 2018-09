Schülerunion erreicht Digitalisierungsinitiative für Österreichs Schulen

Aktuelle Forderungen im Bereich Digitalisierung werden umgesetzt, damit die Schulen endlich im 21. Jahrhundert ankommen.

Wien (OTS) - “In einer Welt voller technischer Geräte, Programme und Algorithmen, die uns besser kennen als unsere Eltern, sehen wir in den Klassenzimmern momentan nichts von alldem”. Dieses Zitat von Bundesschulsprecher Harald Zierfuß sollte durch den “Masterplan für Digitalisierung” des Bildungsministeriums in Zukunft wohl nicht mehr der Realität entsprechen. Die Vorhaben wurden maßgeblich von diversen Kampagnen der Schülerunion und auch der Bundesschülervertretung geprägt. Umgesetzt werden unter anderem Forderungen zu Updates der Ausbildung der Lehrkräfte und der Lehrpläne, sowie eine Investition in die technische Ausstattung der Schulen.

Bundesschulsprecher Harald Zierfuß zu den Plänen: “Es freut mich außerordentlich, dass sich das Bildungsministerium dieser Thematik stellen will. Es ist längst überfällig gewesen, dass sich der Unterricht an die Herausforderungen der Zukunft orientiert. Nun wird zum einen mehr Geld in die digitale Ausstattung an den Schulen investiert, zum anderen lernen die Lehrkräfte auch, die Geräte zu benutzen und in den Unterricht einzubauen. Dadurch wird die Schülerschaft endlich auf die Welt von morgen vorbereitet und wird hoffentlich nie wieder den Computer oder den Beamer für eine Lehrperson bedienen müssen.”

“Uns war es immer schon wichtig, die wahren Interessen der Schülerinnen und Schüler zu vertreten. Die stetige Verbesserung unseres Bildungssystems zugunsten der Schülerschaft hat für uns oberste Priorität. Die Inhalte mehrerer Kampagnen der Schülerunion zum Thema Digitalisierung werden im Masterplan des Ministeriums klar hervorgehoben. Dadurch wird ein weiteres Mal klar, dass wir die treibende Kraft sind, die die Schulen und damit auch die Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert ankommen lassen”, so Bundesobmann der Schülerunion, Tobias Hofstätter, abschließend.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie baut auf den drei Säulen „Aktion – Service – Vertretung“ auf. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im nächsten Schuljahr 21 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher wird 2018/19 ebenfalls von der Schülerunion kommen.

