Ehrenamt lernen: Nächster VHS-Lehrgang startet am 3. Oktober

Die Akademie der Zivilgesellschaft unterstützt bei der Planung ehrenamtlicher Projekte – Infoabend am 5.9.

Wien (OTS) - Eine lebendige Zivilgesellschaft trägt zu einer lebenswerten Stadt bei. Die Akademie der Zivilgesellschaft der Wiener Volkshochschulen hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen engagierten Menschen dabei zu helfen, ein erfolgreiches ehrenamtliches Projekt zu planen und nachhaltig umzusetzen. „Je mehr Unterstützung es für Menschen gibt, die sich für das gute Zusammenleben einsetzen, desto mehr zivilgesellschaftliches Engagement kann wachsen“, betont Brigitte Pabst, Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft.

Die Lehrgänge der Akademie der Zivilgesellschaft wurden neu strukturiert, um noch besser auf die individuellen Anforderungen von Ehrenamtlichen eingehen zu können. Während sich der Winterlehrgang 2018/19 an all jene richtet, die ein ehrenamtliches Projekt konzipieren wollen, unterstützt der Frühjahrslehrgang Menschen bei der direkten Umsetzung bzw. Weiterentwicklung ihres Projekts. Darüber hinaus werden zwischen September 2018 und Juni 2019 jeden zweiten Freitag im Monat spezialisierte Workshops angeboten, die allen Interessierten offenstehen. Von Marketing über Fundraising bis hin zur Vereinsgründung werden darin alle Themen von ExpertInnen beleuchtet, die für Ehrenamtliche relevant sind.

Über 40 Projekte wurden seit 2016 in der Akademie (weiter-)entwickelt. Im Mittelpunkt der Lehrgänge stehen Projektplanung, Teamentwicklung, Projektmanagement sowie projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Beim Infoabend am 5. September in der VHS Wiener Urania um 18 Uhr erhalten Interessierte alle Informationen zum Lehrgangsangebot.

Stimmen von Absolventen

„Trotz Erfahrung in der Projektentwicklung war der Lehrgang in der Akademie der Zivilgesellschaft für mich eine ausgezeichnete Hilfestellung beim Aufbau meines Projekts.“ Edith Schindler-Seiß, Projekt Baumhilfe, Frühjahrslehrgang 2018

„Durch die Teilnahme am Lehrgang wurde ich mit dem nötigen Wissen und Rüstzeug ausgestattet, mein Projekt nachhaltig umzusetzen, laufend zu evaluieren und bei Bedarf nachzuschärfen.“ Walter Brenner, Projekt Geben für Leben, Frühjahrslehrgang 2016

„Der Lehrgang hat mich nicht nur persönlich motiviert, sondern diszipliniert, meine Idee zur Umsetzung zu bringen.“ Margit Johannik, Projekt Neubauschafft, Frühjahrslehrgang 2017

„Ich bin ein Mensch mit vielen Ideen. Im Lehrgang der Akademie habe ich gelernt, mich auf eine Idee zu fokussieren und die dann auch umzusetzen.“ Petra Piuk, Projekt Schreiben am Markt, Winterlehrgang 2017/18

Die ermäßigte Teilnahmegebühr beträgt für Privatpersonen 168 Euro und ist damit besonders sozial verträglich. Der Lehrgang stimmt mit den Anforderungen des AMS für die Bildungskarenz überein. Studierende zahlen den halben Preis.

Alle Informationen zum Lehrgang sowie den Projekten unter www.zivilgesellschaft.wien (Schluss)

