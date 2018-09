Festnahme nach gefährlicher Drohung

Wien (OTS) - Datum: 31.08.2018

Uhrzeit: 11.15 Uhr

Adresse: 14., Linzer Straße

Ein Mann randalierte in einer Wohnhausanlage in der Linzer Straße, weswegen eine Zeugin die Polizei verständigte. Im Stiegenhaus trafen die Beamten auf einen laut herumschreienden 45-Jährigen, der mehrere Bierdosen am Boden verschüttet hatte. Vorerst verhielt er sich kooperativ gegenüber den Beamten, stellte sein Verhalten ein und bezahlte ein Organmandat in der Höhe von 40,- Euro. Die Amtshandlung war bereits beendet, als der 45-Jährige plötzlich begann, die Polizisten mit dem Umbringen zu bedrohen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Im Zuge der Personendurchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Diese hatte der Fest-genommene im Hosenbund unter seinem T-Shirt versteckt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at