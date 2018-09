Versuchter Diebstahl eines Fahrrades

Wien (OTS) - Datum: 31.08.2018

Uhrzeit: 21.30 Uhr

Adresse: 7., Neustiftgasse

Im Zuge des Streifendienstes sind Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse auf einen Mann aufmerksam geworden. Der 45-Jährige hantierte an einem Zahlenschloss, welches an einem Fahrrad angebracht war. Aus diesem Grund wurde der Mann angehalten und in weiterer Folge eine Personenkontrolle durchgeführt. Hier fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug. Der 45-Jährige wurde festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at