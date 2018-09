Konzentration und Energie zum Schulstart: Magnesium Mineralized Water von BWT

BWT macht Lust auf ausreichenden Wasserkonsum auf der Schulbank. Magnesium hat positive Auswirkungen auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Magnesium Mineralized Water von BWT ist der smarte Begleiter in der Schule: Die formschöne und umweltfreundliche Trinkflasche im fröhlichen Design erinnert an ausreichenden Wasserkonsum. Mit abwechslungsreichen und für Kinder besonders geeigneten Rezepten, die BWT gemeinsam mit Bloggern entwickelt hat, steigt das Trinkvergnügen mit jedem Schluck Wolfgang Helmberger, Global Brand Director Point-of-Use bei BWT

Mondsee (OTS/LCG) - Über eine Million Schüler werden in den nächsten Wochen wieder auf die Schulbank zurückkehren und sich dem fordernden Unterrichtsalltag stellen. Für rund 80.000 junge Taferlklassler startet diesen Herbst ihre Schulkarriere und damit ein neuer Lebensabschnitt. Um perfekt für die Herausforderungen zwischen Mathe- und Sportstunde gerüstet zu sein, ist ausreichender Flüssigkeitskonsum entscheidend. Magnesium Mineralized Water von BWT ist die optimale Lösung, um sich selbst und der Umwelt Gutes zu tun. Die innovative Filtertechnologie des führenden europäischen Wassertechnologieunternehmens aus Österreich befreit das Wasser von geruchs- und geschmacksstörenden Stoffen wie Chlor, Blei oder Kupfer und reichert das Leitungswasser um das Mineral Magnesium an. Zudem bietet der BWT Tischwasserfilter auch den optimalen Kalkschutz, der die Lebensdauer von Kaffeemaschinen oder Wasserkochern deutlich erhöht.

Smarter Wassergenuss im neuen Schuljahr

Nur 2,5 Liter Magnesium Mineralized Water von BWT (bei einer durchschnittlichen Wasserhärte von 17 Grad dH – hartes Wasser) entsprechen dem Magnesium-Gehalt von sieben Äpfeln. Dabei wird das Magnesium schonend und über den Tag verteilt mit dem Trinkwasser aufgenommen, während Mineraltabletten häufig sehr hoch dosiert sind oder Salze enthalten. Mit Magnesium Mineralized Water von BWT können rund 20 Prozent des täglichen Magnesiumbedarfs abgedeckt werden.

Kreative Rezepte für das Trinkvergnügen zum Schulbeginn

Gemeinsam mit Bloggerinnen hat BWT kreative Rezeptideen für köstliche Geschmacksvielfalt entwickelt. Sie alle können einfach zuhause zubereitet werden und sorgen für Abwechslung. Bloggerin Julia-Maria (http://www.nicetohavemag.de) empfiehlt beispielsweise gekühlten Tee aus roten Früchten. Dazu wird einfach BWT Magnesium Mineralized Water, das ein perfekter Geschmacksträger ist, aufgekocht und eine Bio-Früchteteemischung aufgegossen. Sie wird bei Bedarf etwas gekühlt und mit gefrorenen Beeren verfeinert. Weitere abwechslungsreiche Trinkideen für den erfrischenden Wassergenuss für kleine Feinschmecker finden sich auf http://www.bwt-filter.com.

Magnesiummangel ist weit verbreitet

Magnesium ist an rund 300 Stoffwechselprozessen im menschlichen Körper beteiligt und fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Das Mineral ist essenziell für das Herz-Kreislauf-System und wichtig für die Energiezufuhr der Muskeln. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde bereits 2006 ein weit verbreiteter Magnesiummangel durch das moderne Ernährungsverhalten und die Erschöpfung der Äcker festgestellt. Die deutsche VERA-Ernährungsstudie kommt zum Schluss, dass in Deutschland sogar 40 Prozent der Bevölkerung von Magnesiummangel betroffen sind.

Der Umwelt Gutes tun und dabei Geld sparen

Magnesium Mineralized Water von BWT schont durch die Filtration des Leitungswassers und die trendige Trinkflasche nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörse: Der Einkauf und aufwendige Transport von Wasserflaschen entfällt komplett und bestes Trinkwasser ist im BWT Tischwasserfilter, der optimal in jeden Kühlschrank passt, stets zur Hand.

Aktion zum Schulstart

Für den smarten Start in das neue Schuljahr bietet Europas führendes Wassertechnologieunternehmen für kurze Zeit eine attraktive Aktion an: Im Web-Shop auf http://www.bwt-filter.com sowie im gut sortierten Fachhandel gibt es im Rahmen der Schulstart-Promotion den BWT Tischwasserfilter „Vida 2,6 Liter“ um nur 19,99 Euro samt einer cool designten Trinkwasserflasche für Kinder gratis dazu (solange der Vorrat reicht). Damit ist Magnesium Mineralized Water immer dabei und die Kinder starten mit mehr Trinkvergnügen in das neue Schuljahr.

