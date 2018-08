RA Martin Schiefer startet mit Kanzleikonzept der Zukunft durch

Online-Vergabeportal, 7 Tage-Hotline und umfassender Support

Wien (OTS) - Martin Schiefer, einer der renommiertesten Vergaberechtsexperten des Landes, startet mit einem völlig neuen Kanzleikonzept durch: die Zukunft des Vergabewesens schon jetzt fachlich vorweg zu nehmen und seine Mandanten rundum „Vergabe-fit“ zu machen - das ist die Devise des erfahrenen Anwalts. Ab sofort ist Martin Schiefer mit seiner neuen Kanzlei „Schiefer Rechtsanwälte“ und einem Team aus 15 Juristinnen und Juristen an fünf Standorten in ganz Österreich vertreten.

„Das neue Vergaberecht verlangt von Auftraggebern, dass sie sich intern und extern neu aufstellen. Workflows müssen neu definiert werden, die interne Compliance ist verschärft“, skizziert der erfahrene Vergaberechtsexperte Martin Schiefer die Ausgangssituation. Dazu kommen aktuelle Entwicklungen wie Blockchain, Digitale Stadt, Building Information Modelling, e-Mobilität, Internet der Dinge und Smart Energy. „Sie sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität – es ist essentiell, auch vergaberechtlich darauf zu reagieren. Dabei unterstützen wir unsere Mandanten indem wir Vergaberecht neu denken, Innovationen zulassen und Prozesse beschleunigen“, betont RA Schiefer.

Das setzt er gemeinsam mit seinem Team aus 15 Juristinnen und Juristen an fünf Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Klagenfurt und Graz um. „Wir schaffen völlige Klarheit im Vergaberecht und steuern den gesamten Vergabeprozess im Sinne unserer Mandanten“, so RA Martin Schiefer. Das umfasst einerseits Top-Knowhow in den neuen Verfahrensarten wie z.B. Innovationspartnerschaft, Rahmenvereinbarung, dynamisches Beschaffungssystem und allgemeine Zulassungssysteme, aber auch in den Ausnahmetatbeständen wie öffentliche Kooperation bzw. allgemeine Daseinsvorsorge. Vor allem aber bietet die Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte neueste Informations- und Kommunikationstools für die laufende Abstimmung und den Rundum-Support der Unternehmen. Dazu zählen unter anderem:

Ein Elektronisches Online-Vergabeportal online auf dieser Website

online auf dieser Website Eine Vergabehotline , die sieben Tage in der Woche erreichbar ist – besonders entscheidend bei zeitkritischen und fristgetriebenen Verfahren

, die sieben Tage in der Woche erreichbar ist – besonders entscheidend bei zeitkritischen und fristgetriebenen Verfahren Ausschreibungsunterlagen zum Bundesvergabegesetz 2018 aktuell verfügbar

aktuell verfügbar Der Vergabeassistent , ein umfassendes Vergabemanagement-Tool

, ein umfassendes Vergabemanagement-Tool Die Ausbildung zum zertifizierten Chief Procurement Officer (auch im Fernstudium)

Über Schiefer Rechtsanwälte

Schiefer Rechtsanwälte sind die Spezialisten für Vergaberecht in ganz Österreich. An den fünf Standorten Wien, Salzburg, Graz, Klagenfurt und St. Pölten denken 15 Juristinnen und Juristen Vergaberecht Neu, beraten bei Verfahren, begleiten durch Prozesse und vermitteln Spezialwissen. Mit den Marken procureSEC, procureLAB und procureACT bieten wir ein umfassendes Portfolio für unsere Mandatinnen und Mandanten. Wir verstehen Vergaberecht gesamtheitlich und beraten Sie auch in den Bereichen Beihilfenrecht, Wettbewerbsrecht und Strafrecht. Schiefer Rechtsanwälte stehen für Sicherheit aus Vertrauen und einen fairen Wettbewerb der Ideen. Umfassendes Wissen, langjährige Expertise und innovative Zugänge führen zu nachhaltig erfolgreichen Lösungen. Das Miteinander ist die Basis unserer Arbeit - sowohl im Verfahrensprozess, als auch im aktiven gemeinsamen Tun. Unser Unternehmen ist geprägt von der Diversität unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem starken sozialen Engagement.

