Wien (OTS) - TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich



Montag, 03/09/2018

- Wien: Journalistenseminar zur Wahl in Schweden

Sprecher: Sofia Nerbrand (schwedische Journalistin) und Lars Trägardh Buchautor)

Zeit: 9:30 bis 12:30

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten

Anmeldeschluss: 31.08.2018

- Wien: EU-Bürgerdialog mit EU-Bildungs- und Jugendkommissar Navracsics und der Ministerin für Frauen, Familien und Jugend Bogner-Strauß

Zeit: 17:30 bis 19:00

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung unter: comm-rep-vie-veranstaltung@ec.europa.eu

Facebook-Livestream

- Wien: EU-Bildungs- und Jugendkommissar Navracsics beim informellen Jugendministerrat

Medienprogramm

Montag, 03/09/2018 bis Dienstag 04/09/2018

- Tiflis: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn trifft Präsident Margvelashvili, Außenminister Zalkaliani und Parlamentspräsidenten Kobakhidze





Montag, 03/09/2018 bis Freitag 07/09/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker und EU-Außenbeauftragte Mogherini bei der EU-Botschafterkonferenz

Weitere Informationen





Dienstag 04/09/2018

- Wien: EU-Kommissar Navracsics trifft Bundespräsident Van der Bellen und die Ministerin für Frauen, Familien und Jugend Bogner-Strauß







Mittwoch 05/09/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft den niederösterreichischen Landeshauptmann Stelzer

- Brüssel: Wöchentliche Sitzung des Kommissionskollegiums

Themen: tbc

- Wien: Europa-Café im Bezirk zur Zukunft Europas

Es diskutieren die Botschafter von Deutschland, Frankreich und Großbritannien und eine Wissenschaftlerin

Zeit: 18 Uhr

Ort: Bezirksvorstehung Wieden – Sitzungssaal, Favoritenstraße 18/1. Stock, 1040 Wieden

Anmeldung unter 01 4000 04111 oder unter post@bv04.wien.gv.at erforderlich

Weitere Informationen

Donnerstag 06/09/2018

- Wien: EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis hält Grundsatzrede beim Eurofi Financial Forum

- Wien: EU-Digitalkommissarin Gabriel nimmt an Podiumsdiskussion der EVP teil

Thema: New Fairness in the Digitalised Society



Freitag, 07/09/2018

- Wien: EU-Bürgerdialog mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Katainen

Zeit: 15:00 bis 16:30

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung unter: comm-rep-vie-dialog@ec.europa.eu

Facebook-Livestream

- Wien: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn trifft den Premierminister von Montenegro Marković und den Vertreter der OSZE für die Freiheit der Medien Désir

- Wien: EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis hält Grundsatzrede beim Europäischen Krebsgipfel

Freitag, 07/09/2018 bis Samstag 08/09/2018

- Wien: EU-Vizekommissionspräsidenten Dombrovskis und Katainen und EU-Kommissar Moscovici beim informellen EU-Wirtschafts- und Finanzministerrat

Medienprogramm

- Wien: Treffen der Eurogruppe

Medienprogramm

