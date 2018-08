AVISO: EU-Bürgerdialog mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Jyrki Katainen zur Zukunft Europas - Press Point im Anschluss

Wien (OTS) - Die Vertretung der EU-Kommission in Österreich und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments laden zum EU-Bürgerdialog über die Zukunft Europas: Ergebnisse, Chancen,

Herausforderungen ein.

Die EU und ihre Mitgliedsländer haben in den letzten Jahren viel unternommen, um Beschäftigung und Wachstum anzukurbeln. Wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte, die Infragestellung unserer Grundwerte, außenpolitische Krisen, Ressourcenverschwendung und Klimawandel stellen die Politik weiterhin auf allen Ebenen vor große Herausforderungen.

Beim EU-Bürgerdialog sollen Fragen zu den wirtschaftspolitischen Weichenstellungen in der EU, zu Investitionen in Innovation und erneuerbare Energien, zu den Chancen einer Ökologisierung des Wirtschaftssystems hin zu einer Kreislaufwirtschaft und zum Beitrag des EU-Budgets dazu diskutiert werden. Aber auch Themen, wie Wohlstand und Handelspolitik zusammen hängen oder wie die künftige Sicherheits- und Verteidigungspolitk aussehen soll werden zur Sprache kommen.

Freitag, 7. September, 15.00 – 16.30 Uhr

Haus der Europäischen Union, Wipplingerstr. 35, 1010 Wien



Die Veranstaltung wird simultan Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch

gedolmetscht und live auf Facebook übertragen.

Link zum Lifestream: http://bit.ly/2MFGOc4

Für Journalisten besteht im Anschluss an den EU-Bürgerdialog die Möglichkeit Fragen an Vizepräsident Katainen zu stellen.



Datum: 07.09.2018, 15:00 - 16:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Url: https://ec.europa.eu/austria/sites/austria/files/event_2018_09_07_citizens_dialogue_vp_katainen.pdf

