Lena Hoschek hat ein neues Baby

Die Designerin hat ein neues Baby: Bunny Bogart - Am 14. September eröffnet Lena Hoschek am Spittelberg einen Baby Concept Store und lädt zur Eröffnungsfeier

Wien (OTS) - Bunny Bogart bietet ein sorgsam kuratiertes Sortiment, das von entzückender Babymode über nachhaltiges Spielzeug bis hin zu seltenen Vintage Stücken reicht.

Lena Hoschek, seit einem Jahr selbst glückliche Mama, lässt mit ihrem neuen Store das Herz von Design und Vintage liebenden Eltern höher schlagen - von der ersten Ausstattung über handgefertigte Produkte und Spielzeug aus aller Welt bis hin zu Geschenken für die Taufe. Besonderes Augenmerk hat die Designerin auf nachhaltige Naturmaterialien gelegt, die GOTS (Global Organic Textile Standard*) zertifiziert sind und den Öko-Standards entsprechen.



„Herkunft, hochwertige Produktion und Handarbeit liegen mir immer am Herzen. Ich habe oft nach besonderen Stücken für mein Baby gesucht und kann sie jetzt alle bei Bunny Bogart anbieten," so Lena Hoschek.

Die Labels, deren Produkte in liebevoller Arbeit entstehen – seien es gehäkelte Häubchen oder das in Russland gefertigte Holzspielzeug - kommen vorwiegend aus kleinen Handwerksbetrieben. Neben all den besonderen Labels, bietet Lena Hoschek selbst entworfene Kinderbänderröcke sowie weiche Bettwäschen und kuschelige Decken an. Diese werden exklusiv bei Bunny Bogart erhältlich sein.



Wie in allen Stores der Designerin, wird Kundenservice auch in diesem Laden ganz groß geschrieben und - auf die Bedürfnisse von Mama und Baby bedacht - liebevoll bis ins Detail eingerichtet. Der Charme dieses entzückenden Ladens gehört nun ganz denen, die Nachhaltigkeit und Design zu schätzen wissen sowie Vintage liebenden Eltern und ihren Häschen!

Mehr Bildmaterial finden Sie unter folgendem LINK

Bunny Bogart Shop Eröffnungsevent

Lena Hoschek lädt zum großen Bunny Bogart Shop Opening am 14. September 2018 ab 14.00 Uhr in der Gutenberggasse 17 in 1070 Wien.

Datum: 14.09.2018, 14:00 Uhr

Ort: Gutenberggasse 17, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Sella Vargün unter sella.varguen @ lenahoschek.com