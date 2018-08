Kelly’s und Soletti: Nach konsequenter Überarbeitung fit fürs neue Webzeitalter

Klar, schnell und responsive: Kelly´s und Soletti mit neuer Website designed by 3rd District

Seit der Gründung Ende 2015 hat sich 3rd District als Tochterunternehmen der Wirz Advertising Group längst zu einem unverzichtbaren Standbein unserer Agenturgruppe entwickelt und beweist täglich höchste Kompetenz in allen Fragen der digitalen Kommunikation. Die beiden Websites für Kelly’s und Soletti sind dabei ein weiterer Höhepunkt im umfangreichen Portfolio von 3rd District, das u.a. auch Lagerhaus, Spar, IKEA, Hyundai, Wüstenrot, Wieselburger Bier, Red Bull mit dem Projekt Spielberg, Schlumberger Sekt und viele weitere bekannte Kunden der Wirz Werbeagentur umfasst. Ich freue mich sehr, dass uns Kelly als langjähriger Wirz-Kunde auch im Digital-Bereich immer intensiver einbezieht. Christoph Bösenkopf

Wien (OTS) - Die Websites der Top-Marken Kelly´s und Soletti sind komplett überarbeitet worden und starten jetzt mit neuem Design und innovativer Technik durch.

„Die Ergebnisse der Überprüfung der Websites Soletti und Kelly‘s hinsichtlich usability und likeability waren für uns nach immerhin 10 Jahren besser als erwartet: 68% der Befragten gefiel das alte Konzept, 81% befanden es als intuitiv, 79% als modern, 75% als innovativ. Noch positiver fiel das Ergebnis für Soletti aus: 80% der Befragten beurteilten den Auftritt mit sehr gut/gut. Für uns aber gleichzeitig ein Ansporn die richtigen Learnings daraus zu ziehen: Optimierung und Verbesserung des Zusammenspiels der Kanäle, v.a. zwischen klassischer Werbung und online sowie eine mobilfähige Homepage mit einem unverkennbaren Markendesign zu schaffen“ , beschreibt Mag. Maria Bauernfried, Marketingdirector Kelly.

Ziel des neuen Auftritts war es, neben einer Erhöhung der Zugriffsraten die Absprungrate und die Sitzungsdauer zu erhöhen, spielerische Elemente zu integrieren, um die User auf das große Portfolio neugierig zu machen und gleichzeitig die emotionale Bindung an die Marken zu stärken. Technisch weiter entwickelt hat die Website 3rd District, die Online-Agentur der Wirz Advertising Group, in enger Abstimmung mit dem Marketingteam von Kelly.

Der Look der neuen Websites: klar und aufgeräumt

Er orientiert sich an den Trends und Konventionen modernster Weboptik und hebt sich damit deutlich von dem eher komplexen und detailverliebten Screendesign der alten Website ab. Nach dem Facelift ist die neue Website auf dem neuesten Technikstand und fit fürs neue Webzeitalter. Die neue Website überzeugt nach der konsequenten Überarbeitung durch Lesbarkeit und übersichtliche Anordnung. Bewährte Features wurden beibehalten oder ausgebaut.

Im Fokus des Website-Relaunchs stand unter anderem:

Intelligente Benutzerführung, hohe Qualität hinsichtlich Anwenderfreundlichkeit, Browserkompatibilität und Ladegeschwindigkeit. Ein zentrales Thema des Relaunchs war zudem die Gestaltung der Website im sog. „Responsive Webdesign“, dh. die Website passt sich in Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an. Eine separate mobile Version der Homepage ist dadurch überflüssig.

Die neu gestaltete Startseite bietet dem User vom Start weg alle wichtigen Inhalte auf einen Blick. Auch die Unterseiten der Homepage unterliegen einer klaren Struktur und sind übersichtlich gegliedert. Neben einer Fülle von Informationen und News rund um die Produkte können sich die Benutzer auf Promotions, Partyrechner und Rezepte mit Kelly´s und Soletti Produkten freuen.

Mit einer der Markenwelt gerechten Farbgebung (Kelly´s rot) und der einzigartigen Form des Logos der Marke Kelly´s gelingt es die Marke unverkennbar und einzigartig zu halten und von der Konkurrenz deutlich abzuheben.

Ganz im Unterschied zur Soletti Homepage, die durch den Markenpräsenter Joe Soletti (das personalisierte Salzstangerl) ganz im traditionellen blau-gelb gehalten wird. Herbert Prohaska als Testimonial für beide Marken verbindet die klassische Werbewelt mit der online-Welt.

„Im Gegensatz zur alten Website inszenieren wir nun sowohl am Desktop-Computer als auch am Smartphone vollflächig und mit großzügiger Bildsprache die beiden Markenwelten von Kelly’s und Soletti und transportieren damit das sympathische und einzigartige Image der beiden Snack-Marken noch besser.

Dabei war die essentielle Herausforderung für den Relaunch, das umfangreiche Produkt-Portfolio und eine Reihe von Informationen bestehend aus News, Facts und attraktiven Angeboten in eine übersichtliche, nachvollziehbare und einzigartige, der jeweiligen Markenwelt entsprechende Anwenderführung zu integrieren und über das Webdesign eine optisch eindeutige Differenzierung zum Mitbewerb zu schaffen.

Auch der Fun kommt nicht zu kurz mit dem Kelly’s und Soletti Partyrechner sowie dem Archiv der TV-Spots, das bis ins Jahr 1977 zurück reicht und für viele Schmunzel-Momente sorgt.

Ich freue mich sehr, dass uns in der intensiven Zusammenarbeit mit dem Kelly-Team eine tolle Website gelungen ist, die in den nächsten Jahren sicher ihren Beitrag zum künftigen Erfolg der beiden Marken beisteuern kann.“ , so 3rd District Projektleiter Christoph Kaiser.

„Seit der Gründung Ende 2015 hat sich 3rd District als Tochterunternehmen der Wirz Advertising Group längst zu einem unverzichtbaren Standbein unserer Agenturgruppe entwickelt und beweist täglich höchste Kompetenz in allen Fragen der digitalen Kommunikation. Die beiden Websites für Kelly’s und Soletti sind dabei ein weiterer Höhepunkt im umfangreichen Portfolio von 3rd District, das u.a. auch Lagerhaus, Spar, IKEA, Hyundai, Wüstenrot, Wieselburger Bier, Red Bull mit dem Projekt Spielberg, Schlumberger Sekt und viele weitere bekannte Kunden der Wirz Werbeagentur umfasst. Ich freue mich sehr, dass uns Kelly als langjähriger Wirz-Kunde auch im Digital-Bereich immer intensiver einbezieht.“ , meint Wirz Geschäftsführer Christoph Bösenkopf.

Wussten Sie, dass…?

…Kelly’s Nüsse in 100% bestem HOSO Sonnenblumenöl geröstet werden?

…Kelly’s Chips aus 100% heimischen Erdäpfeln hergestellt werden?

…ca. 90 Kelly Vertragsbauern ihre Kartoffeln direkt aus der Region ans Kelly Werk in Wien liefern?

…Kelly´s und Soletti auf Geschmacksverstärker verzichten und nur MSG-freie Gewürze einsetzen?

…für Kelly`s und Soletti Produkte heimisches Salz verwendet wird?

…alle Kelly´s und Soletti Produkte transfettsäurefrei sind?

Über Kelly:

Kelly - ein österreichisches Unternehmen amerikanischer Prägung - ist mit dem Markenportfolio in Österreich Marktführer und Teil des erfolgreichen europäischen Snack-Netzwerkes der Intersnack Group.

In Österreich werden pro Kopf und Jahr 4,1 Kilogramm Chips, Laugengebäck und Co. gegessen. Kelly´s und Soletti sind Superbrands und zählen zu den beliebtesten Top-Marken in Österreich.

