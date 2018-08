Das „Fußball“-Wochenende im ORF

Am 1. und 2. September in ORF eins, auch mit Premier League und Studiogast Klaus Schmidt

Wien (OTS) - Alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der sechsten Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga zeigt „Fußball“ am Samstag, dem 1., und am Sonntag, dem 2. September 2018, um 19.20 bzw. 19.15 Uhr in ORF eins.

Kristina Inhof führt durch das sechste „Fußball“-Wochenende. Dabei stehen die Highlights der Partien Austria – Mattersburg, Altach – St. Pölten und Innsbruck – Hartberg auf dem Programm.

Am Sonntag stehen die Spiele Salzburg – Admira, Sturm – Rapid und LASK – Wolfsberg im Mittelpunkt der Sendung. Außerdem warten Berichte von der Premier League und Studiogast Klaus Schmidt, der neue Mattersburg-Trainer, auf die Fußballfans.

