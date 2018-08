NEOS: 162.000 Fachkräfte fehlen - jetzt gemeinsam an echter Lösung arbeiten

Sepp Schellhorn: „Jetzt realisieren endlich auch ÖVP, FPÖ und Mahrer, dass wir ein Problem haben. Es war höchst an der Zeit! Wir müssen nun rasch die notwendigen Reformen angehen."

Wien (OTS) - Wie eine heute veröffentlichte Studie der WKO zeigt, werden in Österreich derzeit 162.000 Fachkräfte gesucht - weit mehr als bisher angenommen. Ganze 75 Prozent der Betriebe sind bereits betroffen. „Seit Jahren leiden unzählige Betriebe in Österreich unter dem wachsenden Fachkräftemangel. Jetzt realisieren endlich auch ÖVP, FPÖ und WKO-Chef Harald Mahrer, dass wir ein Problem haben. Es war höchst an der Zeit! Wir müssen nun rasch die notwendigen Reformen angehen“, fordert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. NEOS fordern bereits seit langem umfangreiche Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. „Wenn es Mahrer und die Regierung wirklich ernst meinen und nicht nur Show-Politik betreiben wollen, dann müssen wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Setzen wir uns an einen Tisch und packen wir das Problem seriös an. NEOS haben bereits ein umfassendes Konzept erarbeitet“, so Schellhorn, der hier vor allem auch auf die Einbindung von Expertise aus der Praxis pocht.

Es braucht Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und 3+2-Modell für Lehrlinge

Immerhin sei es nicht genug zu glauben, allein mit einer Erweiterung der Rot-Weiß-Rot-Karte für Lehrlinge aus Drittstaaten alle Probleme lösen zu können. „Das ist nicht mehr als ein Marketing-Gag, der den Lehrlings- und Fachkräftemangel nicht sonderlich mindert. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ein Rohrkrepierer mit absurd hohen Hürden. Hier müssen wir ansetzen. Das Verfahren darf nicht länger als einen Monat dauern und die bürokratischen Hürden müssen deutlich gesenkt werden. Zugleich braucht es eine Flexibilisierung und Aufwertung der Lehre selbst“, fordert der NEOS-Wirtschaftssprecher. Auch die Lehre für Asylwerbende dürfe nicht abgeschafft werden. „Solange die Dauer von Asylverfahren nicht kürzer als 180 Tage dauern und es keine taugliche Nachfolgeregelung gibt, müssen Asylwerbende in der Lehre verbleiben dürfen. Dazu braucht es endlich das 3+2-Modell nach deutschem Vorbild als praktischste und menschlichste Lösung, von der alle profitieren“, zeigt Schellhorn auf.



