AVISO 7.9., 9 Uhr: Caritas und Hilfswerk zu aktuellen Herausforderungen im Pflegebereich

Pflegekräftemangel und notwendige Reformen in der Pflege gehören aktuell zu den brennendsten gesellschaftlichen Herausforderungen

Wien (OTS) - Caritas Präsident Landau und Hilfswerkpräsident Karas nehmen am 7. September zu Schieflagen, nötigen Reformen und möglichen Lösungsansätzen im Pflegebereich Stellung.

Über 450.000 Menschen beziehen in Österreich Pflegegeld. Der Pflegebedarf steigt und gleichzeitig kommen viele MitarbeiterInnen in der Pflege aus der Babyboomer-Generation selbst ins Pensionsalter. Das sind zwei starke Treiber für die kommende, ansteigende Nachfrage nach Pflegepersonen. Gleichzeitig prognostizieren ExpertInnen eine deutliche Erhöhung der Nachfrage nach öffentlich geförderten Pflegedienstleistungen. „Wir haben heute großen Handlungsbedarf, damit wir morgen die Leistungen in der Langzeitpflege sicherstellen können“, so Landau im Vorfeld.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. MitarbeiterInnen aus der Pflege sind vor Ort und stehen für Interviews zur Verfügung.

Pflegekräftemangel und notwendige Reformen in der Pflege gehören aktuell zu den brennendsten gesellschaftlichen Herausforderungen: Caritas Präsident Landau und Hilfswerkpräsident Karas nehmen am 7. September zu Schieflagen, nötigen Reformen und möglichen Lösungsansätzen im Pflegebereich Stellung.



Mit:

Michael Landau, Caritas Präsident

Othmar Karas, Hilfswerk Präsident



MitarbeiterInnen aus der Pflege sind vor Ort und stehen für Interviews zur Verfügung.

Datum: 07.09.2018, 09:00 Uhr

Ort: Restaurant Inigo

Bäckerstraße 18, 1010 Wien, Österreich

