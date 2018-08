„Sport am Sonntag“ über die Macht der Spielerberater mit Bickel, Shapourzadeh und Hagmayr im Studio

Am 2. September ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. September 2018, um 18.00 Uhr in ORF eins zunächst mit folgenden Themen:

Fußball: Die Macht der Spielerberater

Zwei Tage nach Transferschluss diskutieren im Studio: Fredy Bickel, Rapid-Sportdirektor, Amir Shapourzadeh, Admira-Manager, und Max Hagmayr, Spielerberater.

Fußball: Die Bilanz des Europacup-Sommers

Aus fünf mach zwei: Salzburg und Rapid bleiben europäisch.

Tennis: Dominic Thiem bei den US Open

Die erste Woche von Österreichs Nummer eins in New York.

Formel 1: Der Grand Prix in Monza im Rückspiegel

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz analysieren das Traditionsrennen.

Klettern: Die neue Olympiasportart vor der Heim-WM

Im Gespräch die Medaillenhoffnungen Jessica Pilz und Jakob Schubert.

