Wieden/Donaustadt: Film-Vorführungen am Samstag

Drasche-Park: „Shaun Of The Dead“, ACTin Park: „Die Migrantigen“

Wien (OTS/RK) - Das reisende Lichtspieltheater „VOLXkino“ ist noch bis Freitag, 14. September, in Wien unterwegs und spielt unter freiem Himmel auf Plätzen, in Parkanlagen, am Gürtel, zwischen Wohnbauten und an sonstigen Orten. Die nächsten Vorstellungen: Am Samstag, 1. September, sorgt das „VOLXkino“ in den Bezirken Wieden und Donaustadt jeweils ab 20.00 Uhr mit eindrucksvollen Filmen für Unterhaltung. Im 4. Bezirk (Alois-Drasche-Park: 4., Kolschitzkygasse, Seisgasse) läuft im Freiluft-Kino der Film „Shaun Of The Dead“ (GB 2004, 99 Minuten, Regie: Edgar Wright, deutsche Fassung). Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Horrorfilm und Komödie. Protagonist „Shaun“ muss gegen Untote in London kämpfen, ehe es doch noch zur Versöhnung mit seiner Ex-Freundin „Liz“ kommt und erst im letzten Moment die Rettung vor den Zombies naht.

Eintritt frei, „VOLXkino-Hotline“: 0699/12 87 15 00

Bei der „VOLXkino“-Vorstellung im 22. Bezirk (ACTin Park: 22., Pirquetgasse 7) ist der Streifen „Die Migrantigen“ (AT 2017, 90 Minuten, Regie: Arman T. Riahi, deutsche Fassung) zu sehen. In einer „politisch unkorrekten Komödie“ geben sich zwei junge Wiener mit „Migrationshintergrund“ für eine TV-Doku-Serie als abgefeimte arbeitslose Kleinkriminelle aus. Die beiden Freunde nehmen falsche Identitäten an, werden verbreiteten Vorurteilen gerecht und gehen alsbald „echten Integrationsschicksalen“ auf den Grund. Der Eintritt zu den sommerlichen „VOLXkino“-Abenden ist traditionell kostenlos. Koordinator des Kino-Betriebes ist der Verein „St. Balbach Art Produktion“. Das jährliche Projekt (29. Saison) wird durch die Kulturabteilung der Stadt Wien und weitere Partner unterstützt. Beantwortung von Fragen: Telefon 0699/12 87 15 00 („Hotline“). Programm-Infos: Telefon 219 85 45. Auskünfte per E-Mail:

office@volxkino.at.

Allgemeine Informationen:

Wanderkino „VOLXkino“:

www.volxkino.at

Verein „St. Balbach Art Produktion“:

www.stbalbach.at

Veranstaltungen im 4. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

