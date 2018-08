Europaweite Innovation: Post und PHS präsentieren den Rapid Unloader

Mehr Effizienz in der Logistik durch intelligentes, automatisches Entladesystem

Wien (OTS) - Schnell, automatisch, wirtschaftlich – so lässt sich der Rapid Unloader, der von der Österreichischen Post gemeinsam mit der Firma PHS entwickelt wurde, beschreiben. Die Produktneuheit, die durch innovative und modernste Technologie für mehr Effizienz in der Logistik sorgt, ging im Logistikzentrum der Post in Allhaming, Oberösterreich, erstmals in Europa in Betrieb. DI Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post, stellte das automatische Paketentladesystem mit den beiden Geschäftsführern von PHS, Dr. Andreas Wolfschluckner und Dr. Matthias Fritz, vor.

Revolution durch Automatisierung und Geschwindigkeit

Mit einem Plus von 15% im Vergleich zum Vorjahr ist der Paketmarkt enorm gewachsen – und mit den rasant steigenden Paketmengen ändern sich auch die Anforderungen für Logistikunternehmen. Eine Antwort der Österreichischen Post auf diese Entwicklung ist das Vorantreiben von Innovationen. Dabei setzt sie, gemeinsam mit ihren Experten, auf das Know-how starker, heimischer Partner – wie das Grazer Start-up PHS. „Wir glauben, dass es in einer der dynamischsten Sparten überhaupt, die jährlich im zweistelligen Bereich wächst, völlig neue, innovative Antworten benötigt. In einem der wichtigsten Prozessschritte, der Paketentladung – wir sprechen hier von rund acht Millionen Entladevorgängen jährlich am europäischen KEP-Markt –, haben wir mit der Gründung des Start-ups PHS, das eine europaweite Produktinnovation auf den Markt bringt, die richtige Antwort gefunden“, so DI Peter Umundum.

„Mit dem Rapid Unloader ist es uns gelungen, ein intelligentes, automatisches Schnellentladesystem zu entwickeln, das nicht nur die Entladung von Wechselaufbaubrücken oder LKW um bis zu 75% beschleunigt, sondern auch die körperliche Belastung bei der Entladung deutlich reduziert“, zeigte sich auch Dr. Matthias Fritz zufrieden. Sein Partner Dr. Andreas Wolfschluckner ergänzte: „Nach intensiver Vorbereitung und Forschungsarbeit freuen wir uns, dem Logistikmarkt unsere Produktinnovation präsentieren zu dürfen. Es ist ein großer Erfolg, mit dem Schnellentladesystem bei der Österreichischen Post in den Regelbetrieb zu gehen und es weiteren Kunden verfügbar zu machen.“

Schonende Prozesse, verkürzte Entladezeiten und ergonomische Bedienung

Der Rapid Unloader setzt sich aus einer mobilen und einer stationären Einheit zusammen, die miteinander verbunden für die Entladung von Paketen aus einer Wechselaufbaubrücke (WAB) oder einem LKW sorgen. Die stationäre Einheit, welche die Elektronik und Aktorik enthält, steht am Entladetor im Logistikzentrum und koppelt sich dabei an die mobile Einheit, die aus einem ausziehbaren Fördergurt besteht. Die Entladung erfolgt damit – entgegen der derzeit vorwiegend teilautomatischen Systeme am Markt – automatisch. Nach einer Testphase im laufenden Betrieb ist der Rapid Unloader für den Einsatz am Logistikmarkt bei weiteren Kunden bereit.

Ein Video zum Rapid Unloader finden Sie unter www.post.at/rapidunloader.









