PIABO PR launcht China Practice (FOTO)

Berlin (ots) -

- Tech-PR-Agentur PIABO baut China-Kompetenzteam in Peking und

Shanghai auf

- Seit fünf Jahren Unterstützung von Unternehmen bei der Expansion

nach China und Etablierung chinesischer Firmen auf dem

europäischen Markt

- Zusammenarbeit mit erfahrenen PR-Spezialisten vor Ort

gewährleistet exzellente Ergebnisse

PIABO, Deutschlands führende PR-Agentur für die Digitalwirtschaft, erweitert die Präsenz auf dem chinesischen Markt. Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in China tätig, reagiert PIABO mit der Erweiterung des Standortes in Shanghai und dem neuen Hub in Peking nun auf die wachsende Nachfrage europäischer und amerikanischer Kunden, in den chinesischen Markt zu expandieren. Dank der gesteigerten Präsenz vor Ort kann die Agentur außerdem auch chinesische Kunden noch umfassender bei der

Positionierung in Europa unterstützen.

Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO erklärt: "Wir sind spezialisiert auf die Arbeit mit den Pionieren der Digitalwirtschaft. Neben den USA, wo wir uns bereits als erster Ansprechpartner für die Tech-Industrie etabliert haben, ist China der bedeutendste Technologiemarkt der Welt und bietet unendlich viele spannende Möglichkeiten. Und das in beide Richtungen: Auf der einen Seite helfen wir chinesischen Unternehmen, in den europäischen Markt zu expandieren und damit den Bekanntheitsgrad der Marken zu steigern und Netzwerke zu knüpfen. Auf der anderen Seite unterstützen wir europäische und amerikanische Kunden dabei, ihre Präsenz im chinesischen Markt aufzubauen."

Aufgrund der engmaschigen Zusammenarbeit mit erfahrenen PR-Spezialisten vor Ort verfügt PIABO über tiefes Verständnis für die Spezifika und Voraussetzungen des chinesischen Marktes. "Wir arbeiten nicht nur mit unserem eigenen Team, sondern gehen auch eine enge Verzahnung mit lokalen Agenturpartnern ein. So lernen wir voneinander und können ein breites Servicespektrum anbieten. Dank unserer chinesischen Partner vereinen wir unsere langjährige PR-Erfahrung in westlichen Märkten mit ihrem speziellen Wissen über die chinesische Medienlandschaft und Wirtschaft und schaffen so erstklassige Arbeit, mit der wir den spezifischen Marktanforderungen gerecht werden."

Über PIABO:

PIABO PR ist die führende Full Service Agentur der digitalen Wirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt für seine Kunden aus den Bereichen Internet, Mobile, E-Commerce, Consumer Electronics, IoT/Robotic/Security, Venture Capital, Fintech, SaaS/Cloud, Blockchain, Big Data und AI/VR/AR international herausragende Medienpräsenz. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und strategisches Social Media Management sowie Content Marketing und Influencer Relations. So unterstützt PIABO Kunden wie Google, wework, Tinder, Stripe, GitHub oder die Silicon Valley Bank aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele.

Rückfragen & Kontakt:

Nora Werbeck

PIABO PR GmbH

Nora.Werbeck @ piabo.net

Tel.: +49 172 5229803