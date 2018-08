SPÖ-Termine von 3. September bis 9. September 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. September 2018:

21.05 Uhr ORF-„Sommergespräch“ mit SPÖ-Vorsitzendem, Klubobmann Christian Kern (ORF 2).

DIENSTAG, 4. September 2018:

9.30 Uhr Bevor der BVT-Untersuchungsausschuss mit den Befragungen von Auskunftspersonen beginnt, lädt Ausschussvorsitzende und Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit Verfahrensrichter Eduard Strauss und den Fraktionsvorsitzenden der parlamentarischen Klubs zu einem Pressebriefing ein (Foyer vor dem Ausschusslokal 7).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom (Autor, Historiker und Journalist), lädt das Bruno Kreisky Forum zur Buchpräsentation „Die letzte Grenze - Am Rand Europas, in der Mitte der Welt“ von Kapka Kassabova. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc65amyj (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 5. September 2018:

13.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer lädt zur Diskussion "JournalistInnen unter Druck - Bedrohte Pressefreiheit in Europa und der Türkei" mit der kürzlich aus dem Gefängnis in der Türkei entlassenen Meşale Tolu Çorlu, ihrer Anwältin Kader Tonc, dem slowakischen Journalisten Tibor Mazak und Fred Turnheims, Präsident des österreichischen Journalisten Clubs (Europäisches Parlament Brüssel, Saal ASP1E3).

22.45 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern zu Gast in "Pro und Contra" auf PULS 4.

DONNERSTAG, 6. September 2018:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik (Autor und Journalist) lädt das Bruno Kreisky Forum zur Buchpräsentation „Arbeit ist unsichtbar“ von Robert Misik, Christine Schörkhuber und Harald Welzer. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8apmgrv (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 7. September 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt auf Verlangen von SPÖ, NEOS und Liste Pilz zu einer Sondersitzung zur Causa BVT zusammen.

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der Podiumsdiskussion "EU Copyright vs offenes Internet" im Rahmen des Ars Electronica Festivals teil (Altes Rathaus in Linz, Hauptplatz 1, 4020 Linz).

SAMSTAG, 8. September 2018:

8.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender Christian Kern nimmt am Landesparteitag der SPÖ Burgenland, der unter dem Motto „Burgenland auf Kurs“ steht, teil. Weitere TeilnehmerInnen sind u.a. die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner (Informhalle Oberwart, Informstraße 1, 7400 Oberwart).

SONNTAG, 9. September 2018:

10.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures eröffnet das Internationale Brucknerfest im Linzer Brucknerhaus (Linz).

Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt anlässlich des „Tags des Kindes“ an folgenden Veranstaltungen teil:

12.00 Uhr, 9. Bezirk, Arne-Carlsson-Park

14.00 Uhr, 23. Bezirk, Spielplatz „In der Wiesen“, Anton Baumgartnerstraße 127

15.00 Uhr, 14. Bezirk, Baumgartner Casinopark, Linzer Str. 297

(Schluss) mp/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493