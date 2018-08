Neue Dauer-Ausstellung „Kultur“ im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Mit großem Engagement arbeitetet das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) an der Neugestaltung der Dokumentationen der Geschichte des 2. Bezirks. Nach den Bereichen „Jüdisches Leben“ (2015) und „Religionen“ (2016) wurde das Kapitel „Kultur“ einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Am Montag, 3. September, ab 18.30 Uhr, präsentieren Museumsleiter Georg Friedler und die dafür zuständigen Kustoden die neue Dauer-Ausstellung „Kultur“. Der Eintritt zum Eröffnungsabend ist frei. Die Schau beinhaltet Bilder, Texte sowie Objekte und ist in die Abschnitte „Bildende Kunst“, „Musik“, „Theater“, „Film“ und „Literatur“ gegliedert. Nähere Informationen dazu: Telefon 4000/02 127.

Gleichfalls am Montag, 3. September, erfolgt ab 18.30 Uhr die Eröffnung der kleinen Sonder-Ausstellung zum Thema „Revolution 1848“. Auch in Österreich protestierten Menschen gegen Zensur und Absolutismus und begehrten Demokratie, Gleichstellung und Freiheit. Betrachterinnen und Betrachter der Doku werden über einstmalige revolutionäre Geschehnisse im heutigen 2. Bezirk aufgeklärt, zum Beispiel die Erstürmung einer Barrikade in der Jägerzeile im Oktober 1848. Dauer der Schau: bis Dezember 2018. Das Museum ist jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) bei freiem Eintritt offen. Die freiwillige Bezirkshistoriker-Gruppe ist per E-Mail erreichbar: bm1020 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk