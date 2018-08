Feierlicher Spatenstich in Wiener Neustadt

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H. errichtet eine Wohnhausanlage in 2700 Wiener Neustadt, Neudörfler Straße

Niederösterreich (OTS) - Der Spatenstich am 10. September 2018, vorgenommen durch Frau Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, den Bürgermeister von Wiener Neustadt, Mag. Klaus Schneeberger, und den Geschäftsführer der Gewog Arthur Krupp, Dr. Friedrich Klocker, bildet den Start für ein Wohnbauvorhaben, das in 2 Bauphasen errichtet wird. Der erste Bauabschnitt wird aus 36 bezugsfertig ausgeführten 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen, in Größen zwischen rund 47 und 89 m² bestehen. Alle Wohnungen werden über Freibereiche in Form von Terrassen und Eigengärten bei den Erdgeschoßwohnungen bzw. über Balkone verfügen.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails zählen unter anderem die Heizung mittels biogener Fernwärme, die Wohnraumlüftung über Einzellüfter, Einlagerungsräume für jede Wohnung, Kinderwagenabstellraum, Lift usw.

Die Gesamtbaukosten wurden mit rund 3,5 Millionen Euro netto veranschlagt. Die Fertigstellung des 1. Bauteils ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Die Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.



Spatenstich in Wiener Neustadt mit LH Mag. Mikl-Leitner

Datum: 10.09.2018, 16:30 - 17:30 Uhr

Ort: Baustelle, zwischen Kurt-Ingerl-Gasse und Am Kleinen Lazarett, links von LIDL Markt

Neudörfler Straße 3, 2700 Wiener Neustadt, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H.

Dr. Friedrich Klocker

E-Mail: f.klocker @ wiensued.at

Tel. 01 86695-1216