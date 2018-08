Zwei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 30.08.2018

Uhrzeit: 14.50 Uhr

Adresse: 10., Favoritenstraße

Aufgrund der Häufung von Taschendiebstählen führten Beamte der EGS (Einsatz-gruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) Schwerpunktstreifen im Bereich des Hauptbahnhofes sowie der Fußgängerzone Favoritenstraße durch. Dabei sind die Beamten auf zwei Männer (29, 36) aufmerksam geworden, welche von einem Schanigarten zum nächsten gingen und die dort sitzenden Gäste genau beobachteten. In einem Eisgeschäft in der Favoritenstraße konnten die Beamten die beiden Männer bei einem Taschendiebstahl mittels „Sakkotrick“ beobachten. Einer der beiden Männer setzte sich mit dem Rücken zu seinem Opfer und legte ein Sakko über die Sessellehne. Er schlüpfte mit seiner Hand durch seine Jacke durch, um so verdeckt die Jacke seines Opfers zu dursuchen. Sein Komplize beobachtete in der Zwischenzeit die Umgebung. Nach vollendetem Diebstahl verließen die beiden Männer das Lokal. Sie wurden im Nahbereich von den Beamten angehalten und festgenommen. Im Zuge der Festnahme setzten die beiden Beschuldigten einen heftigen Widerstand. Die gestohlene Geldbörse wurde sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at