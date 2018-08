Lercher: In Österreich gibt es keinen Fachkräftemangel, sondern in manchen Branchen eine mangelhafte Bezahlung

Panikmache von Mahrer nur zum Zweck, billige Arbeitskräfte nach Österreich zu holen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kritisiert die Pläne von WKO-Präsident Harald Mahrer in Bezug auf den vermeintlichen Fachkräftemangel in Österreich: „Mahrer sind Österreichs arbeitslose Jugendliche offenbar völlig egal. Stattdessen sind Multifunktionär Mahrer und Konzernkanzler Kurz offenbar alle Mittel recht, um in Österreich einen Billigarbeitsmarkt zu schaffen und so die Löhne zu drücken. Die Wirtschaft hat zu lange zu wenig getan, um Lehrberufe auch in den Branchen, die jetzt eine Mangel beklagen, attraktiv zu machen. Dieser Mangel ist hausgemacht. Mit höheren Löhnen wäre der Mangel sofort behoben. Doch Multifunktionär Mahrer geht es mit seiner Panikmache gar nicht um einen angeblichen Fachkräftemangel, sondern ausschließlich darum, nun rasch billige Arbeitskräfte ins Land zu holen“, stellt Lercher fest. ****

Mahrers Behauptung, der Fachkräftemangel sei auf den Rückgang des Arbeitskräfteangebots zurückzuführen, bezeichnet Lercher als „zynisch“. „Es gibt genug Lehrstellensuchende in Österreich“, stellt Lercher klar. „Derzeit gibt es nach AMS-Aufzeichnungen sogar 3.078 mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen. Außerdem stehen den 162.000 Fachkräften, die laut Mahrer fehlen, 184.696 arbeitslose Fachkräfte gegenüber. Wenn wir Fachkräfte wollen, dann müssen wir Arbeitslose beschäftigen und ausbilden!“, fordert Lercher. „Die Regierung muss Geld in die Hand nehmen, um in Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramme zu investieren. Wir brauchen Perspektiven für die Arbeitslosen in Österreich und keine weitere Verschärfung der Situation am Arbeitsmarkt. Aber nichts davon macht die Regierung. Im Gegenteil, sie streicht das Fachkräftestipendium, kürzt bei Fachkräfteschulungen und schiebt gut integrierte Lehrlinge ab.“

„Völlig unsinnig“ sei der Wunsch Mahrers, nun die Mangelberufsliste auszuweiten und möglichst rasch Lehrlinge aus Drittstaaten nach Österreich zu holen. „Das wird das Lohnniveau in Österreich in diesen Branchen noch weiter nach unten drücken. Es wird dafür sorgen, dass es in Österreich weiter keine Vollbeschäftigung gibt und was passiert mit diesen Arbeitskräften, wenn die Hochkonjunktur vorbei ist? Doch das ist der Kurz-Regierung egal: Es geht nur darum, den Großkonzernen billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen“, so Lercher. (Schluss) sc

