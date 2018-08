Innere Stadt: Ende des eingebildeten Kranken am 1.9.

Letzte Vorstellung im Sommer 2018 im „Lustspielhaus“

Wien (OTS/RK) - Der letzte Abend des „eingebildeten Kranken“ naht:

Heute, Freitag, 31. August, findet in der Sommerbühne „Wiener Lustspielhaus“ im 1. Bezirk auf dem Platz Am Hof ab 20.00 Uhr ein „Schlusskonzert“ mit dem singenden Prinzipal Adi Hirschal und seinem „Samtorchester“ statt. Zu Gehör gebracht wird gute Musik aus den 60ern und 70ern in „wienerischen“ Adaptierungen (Eintrittspreise: 18 Euro bis 43 Euro). Die letzte Aufführung des gewiss erheiternden Bühnenstücks „Der eingebildete Kranke (neu verschrieben)“ beginnt am Samstag, 1. September, um 20.00 Uhr, im „Wiener Lustspielhaus“. Ein ausgezeichnetes Ensemble, an der Spitze Intendant und Hauptdarsteller Adi Hirschal sowie der unverwüstliche Publikumsliebling Peter Lodynski, wirkt in der launigen Wiener Variante des Klassikers „Der eingebildete Kranke“ (Überarbeitung und Verordnung: Autor Max Gruber) mit. Auskünfte dazu per E-Mail: office @ wienerlustspielhaus.at.

Mehr Infos im Internet: www.wienerlustspielhaus.at

In vier Kategorien gibt es Eintrittskarten für das humorvolle Bühnenspiel, basierend auf der berühmten Komödie von Moliere, mit dem Hypochonder „Albert“ (Adi Hirschal), dem Heilkundigen „Vorhoff-Flimmer“ (Peter Lodynski) und weiteren erstklassigen Akteuren: 43 Euro, 38 Euro, 33 Euro und 18 Euro. Die Kasse des „Wiener Lustspielhauses“ auf der Innenstadt-Fläche Am Hof ist von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet (Barzahlungen erbeten). Mehr Informationen über das sommerliche Theater-Vergnügen: Telefon 0681/201 511 75. Reservierung von Eintrittskarten per E-Mail:

karten@wienerlustspielhaus.at. Umfangreiche Erläuterungen zu Max Grubers feinem Theater-Spaß „Der eingebildete Kranke (neu verschrieben)“ veröffentlicht die „Lustspielhaus“-Direktion im Internet: www.wienerlustspielhaus.at.

