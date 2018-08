MORGEN: stadt.fest.wien 2018: 1 Fest, 5 Locations und 50 Acts zu entdecken

Um 14:00 Uhr Start des stadt.fest.programmes – Um 18:00 Uhr Final Act in der Gösserhalle u.a. mit SLOMO, JOSH. und Andy Lee Lang – Programminfo unter www.stadtfest-wien.at

Wien (OTS) - Morgen ab 14:00 Uhr ist es soweit: Das stadt.fest.wien 2018 startet an 5 Standorten ein vielfältiges und facettenreiches Programm an ungewöhnlichen Orten. Unter dem Motto „1 Fest, 5 Locations und 50 Acts finden“ treten im Halbstundentakt sowohl Stars als auch Newcomer am stadt.fest.campus in der Gösserhalle in Favoriten, im Café Oben auf der Hauptbibliothek am Urban-Loritz-Platz, im Donauzentrum in der Donaustadt, im Restaurant Kent am Brunnenmarkt und in der Post am Rochus, dem Einkaufszentrum am Rochusmarkt, auf. Statt einem zentralen Event in der Stadt wird damit auch heuer wieder auf ungewöhnliche Orte in den Bezirken gesetzt – gemäß dem Motto „Raus aus der City, rein in die Bezirke“, um dem Ursprungsgedanken des Stadtfestes, die Stadt dort beleben, wo sie noch weniger belebt ist, Rechnung zu tragen.

Im Zentrum des heurigen stadt.fest.wien steht vor allem die Förderung von Nachwuchskünstlerinnen und -Künstlern. Neben bekannten Gesichtern und beliebten Stimmen war es Landesparteiobmann Kulturminister Gernot Blümel ein besonderes Anliegen, auch Newcomern Platz und Raum zu bieten. Künstlerinnen und Künstler wurden aufgerufen, sich für eine Wildcard beim stadt.fest.wien zu bewerben. Mit den Gewinnern der Wildcards – der Band Quaulpappen, der Sängerin Laura Heily, den Straßenkünstler unitedmindzcrew, der Gruppe Blumen im Gemeindebau! und dem Duo Ois & Nix – wird das stadt.fest.wien auch zur Bühne für Neuentdeckungen und Sprungbrett für Nachwuchskunst.

Um 18:00 Uhr startet am stadt.fest.campus in der Gösserhalle in Favoriten das große Finale u.a. auch mit dem Initiator des stadt.fest.wien Landesparteiobmann Kulturminister Gernot Blümel – moderiert von stadt.fest.botschafter Klaus Eberhartinger. Nach einem Auftritt des Rappers SLOMO heißt es dann noch einmal Bühne frei für alle Wildcard-Gewinnerinnen und Gewinner, die auch auf der Hauptbühne ihr Können zeigen. Danach rockt der Chartstürmer des Jahres – JOSH. – mit seinem Sommerhit „Cordula Grün“ die Gösserhalle. Und zum Schluss heizt Andy Lee Lang mit seiner Band noch einmal so richtig ein, bevor alle Künstlerinnen und Künstler zu einem gemeinsamen Abschluss-Song auf die Bühne kommen.

Auch für die Unterhaltung der Kleinsten ist gesorgt. Um 14:00 Uhr startet am stadt.fest.campus in der Gösserhalle das Kinderprogramm, u.a. mit einer Hüpfburg, Malwettbewerben, Kinderschminken und Basteln. Darüber hinaus gibt es Zauberei- und Jonglier-Workshops in der stadt.fest.bim. Diese bringt stadt.fest.besucher mit einem eigenen hochwertigen Programm von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr von der Bühne am Urban-Loritz-Platz bis zur Bühne in der Gösserhalle – mit Zwischenstationen beim Dr.-Karl-Renner-Ring/Volkstheater, dem Kärntner Ring/Oper sowie dem Reumannplatz.

