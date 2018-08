Casinos Austria International mit deutlichem Gewinnsprung

Umsatzplus von 17,6 Prozent, Betriebsergebnis um 13,9 Prozent gesteigert, CAI-Konzernergebnis auf 2,49 Millionen Euro nahezu verdoppelt

Wien (OTS) - Casinos Austria International konnte im ersten Halbjahr 2018 deutliche Ergebnisverbesserungen erzielen. Die 100-Prozent-Tochter der Casinos Austria AG weist für die ersten sechs Monate in allen relevanten Kennzahlen zweistellige Steigerungen aus. Der Umsatz der insgesamt 30 Operations (29 Spielbanken, davon drei Casinos auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen, sowie eine Video-Lottery-Tochtergesellschaft) wurde um 17,6 Prozent auf 72,94 Millionen gesteigert, das operative Ergebnis von 5,78 Millionen Euro entspricht einem Plus von 13,9 Prozent, und das CAI-Konzernergebnis konnte mit 2,49 Millionen Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres fast verdoppelt werden (+ 94,3 Prozent).

Die wesentlichen Treiber dieser überaus erfreulichen Halbjahresbilanz waren das sehr erfolgreich angelaufene neue Casino in Schaanwald, Liechtenstein, das im ersten Jahr ein Betriebsergebnis von 1,7 Millionen Euro beisteuerte, Verbesserungen bei den Spielbanken Niedersachsen mit einem Ergebnisplus von 2,02 Millionen Euro, sowie in Belgien (+ 0,37 Millionen Euro), der Schweiz (+0,55 Millionen Euro) und in Ungarn (+ 0,3 Millionen Euro). Überaus positiv entwickelt sich auch das Video-Lottery-Geschäft in Mazedonien, wo die Zahl der Terminals im ersten Halbjahr von 1.022 auf 1.256 ausgebaut werden konnte und bis Jahresende 2018 insgesamt 3.000 Maschinen in Betrieb sein sollen.

Casinos Austria Generaldirektor Alexander Labak: „Wir haben uns ja nach einer eingehenden Evaluierung Anfang April 2018 entschlossen, Casinos Austria International selbst, mit einer aktiven und klaren strategischen Ausrichtung, weiterzuführen. Die Zahlen zeigen, dass dies Früchte trägt und stimmen uns auch optimistisch, was die zukünftige Entwicklung betrifft. Herzlichen Dank dem gesamten Team von Casinos Austria International für den großartigen Einsatz. “

Der Halbjahresfinanzbericht von Casinos Austria International steht unter http://issuerinfo.oekb.at/searchDokument.html zum Download bereit.

