Industrie: Faire Arbeitszeitmodernisierung bringt Vorteile für Beschäftigte UND Betriebe

IV-GS Neumayer: Sachliche Diskussion statt permanenter Verunsicherung und Klassenkampf – Innerbetrieblicher Sozialpartnerschaft kommt weiter wichtige Rolle zu

Wien (OTS) - „Flexibilität wird heute in der betrieblichen Praxis großgeschrieben, auch oder gerade wenn es um die Arbeitszeit in Betrieben geht. Arbeitszeitflexibilisierung entspricht den Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach mehr Gestaltungsspielraum auf betrieblicher Ebene und hilft zugleich die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Unternehmen zu verbessern. Die nun am 1.September in Kraft tretende Reform des Arbeitszeitrechts bewirkt eine notwendige Modernisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Freitag, einmal mehr. „Da diese Arbeitszeitmodernisierung Vorteile für die Beschäftigten und Betriebe in Österreich bringt, richten wir nochmals an die Arbeitnehmervertreter den Appell, die permanente Verunsicherung der Menschen durch suggestive Darstellungen, wonach täglich generell 12 Stunden bzw. 60 Stunden die Woche gearbeitet werden soll, endlich zu beenden. Die jahre-, ja jahrzehntelange Verhinderungstaktik der Gewerkschaften hat dazu geführt, dass die von Beschäftigten und Betrieben gewünschte Flexibilisierung – trotz mehrmaliger Festschreibung in Regierungsprogrammen – durch die Politik nicht umgesetzt wurde. Statt auf beleidigte Fundamentalopposition zu setzen, sollte nun die Arbeitszeitmodernisierung fair gemeinsam gestaltet und zu beiderseitigem Nutzen gelebt werden“, so Neumayer.

Faires Arbeitszeitgesetz trägt weltweiter Vernetzung Rechnung und ermöglicht partnerschaftliches Arbeiten im Betrieb

Entgegen anderslautender Aussagen und Behauptungen bleibe die gesetzliche Normalarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche unverändert. Auch die Definition von Überstunden bleibe gleich. Überstunden seien wie bisher mit einem gesetzlichen Zuschlag von 50 Prozent oder bei entsprechender Regelung (etwa im Kollektivvertrag) von 100 Prozent abzugelten, und zwar entweder in Geld oder durch Zeitausgleich. „In bestehende Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen greift diese Novelle nicht ein. Der innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft kommt weiterhin eine zentrale Rolle zu. Die nähere Ausgestaltung etwa von Gleitzeit und Schichtarbeit hat auch künftig durch Betriebsvereinbarungen zu erfolgen“, so Neumayer. Fakt sei, dass mit den ab 1. September 2018 geltenden flexibleren Rahmenbedingungen auf die betrieblichen Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig schneller und unbürokratischer reagiert werden könne. „Für die Industrie war und ist ein faires Arbeitszeitgesetz wichtig, das den Anforderungen der weltweiten Vernetzung Rechnung trägt sowie ein wettbewerbsfähiges und – im Betrieb – partnerschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die nun in Kraft tretende Novelle leistet hier einen sinnvollen Beitrag“, so der IV-Generalsekretär abschließend.

