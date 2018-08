Glyphosat - SPÖ-Kärnten fordert nach US-Gerichtsurteil Gutachten für Strafverfahren

Kaiser, Seiser: Uns vorliegende Mails aus US-Verfahren könnten weitreichende Auswirkungen haben. Bringen ergänzende Stellungnahme zu SPÖ-Sachverhaltsdarstellung vom 17.12.2017 ein

Klagenfurt (OTS) - Mit neuen Beweisen für eine evidente Krebsgefahr durch Glyphosat will die SPÖ-Kärnten mit Vorsitzendem Landeshauptmann Peter Kaiser und Klubobmann Herwig Seiser im Kampf für ein weitreichendes Verbot des Pestizids die Staatsanwaltschaft überzeugen.

„Ein uns vorliegender E-Mail-Verkehr zwischen führenden Toxikologen des mittlerweile von Bayer übernommenen US-Konzerns Monsanto belegt eindeutig, dass es klare Hinweise für eine krebserregende Wirkung von Glyphosat gab und gibt, und diese auch bekannt waren“, erklären Kaiser und Seiser.

Die neuen Beweise entstammen Kaiser und Seiser zufolge dem aufsehenerregenden US-Gerichtsprozess, in dem der Superior Court of California, dem krebskranken Kläger Dewayne Johnson eine Schadenersatzzahlung von 250 Millionen Dollar durch Monsanto zugesprochen hat. „Wir haben anhand dieser E-Mails in Ergänzung zu unserer Sachverhaltsdarstellung vom Dezember 2017 durch unseren Anwalt eine Stellungnahme bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Darin weisen wir darauf hin, dass der bis heute nicht öffentliche Inhalt auch Auswirkungen auf das Zulassungsverfahren durch die Europäische Kommission gehabt hätte und regen daher an, ein Gutachten zur Frage einzuholen, ob Glyphosat krebserregend bzw. gesundheitsschädlich ist“, erklären Kaiser und Seiser weiter.

Die Sachverhaltsdarstellung liegt mittlerweile bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

Weitere Informationen zu den neuen vorliegenden Beweisen und zur weiteren Vorgangsweisen sowie den möglichen weitreichenden Auswirkungen werden Kaiser und Seiser gemeinsam mit SPÖ-EU-Abgeordnetem Eugen Freund und SPÖ-Nationalrat Philip Kucher sowie Rechtsanwalt Meinhard Novak morgen, Freitag, um 13.00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben.

