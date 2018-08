Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 31.8.: „mySugr – das digitale Tagebuch für Diabetiker“

Wien (OTS) - Im letzten Teil der Sommerserie über die Start-up-Szene in Österreich stellt Barbara Battisti das Wiener Start-up mySugr vor – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 31. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Das Wiener Start-up mySugr hat eine Diabetes-App entwickelt, weil die Gründer auf der Suche nach einer Lösung für ihr eigenes Problem waren. Als Typ-1-Diabetiker, die Insulin benötigen, müssen sie ständig ihre Zuckerwerte protokollieren. Mit einem Programm auf dem Smartphone wollten sie sich diese mühsame Pflicht erleichtern. Das Ergebnis war die App mySugr, eine Art digitales Diabetestagebuch, das rasch immer mehr Nutzer fand. 2012 in Wien gegründet, hat sich aus mySugr ein umfassendes Dienstleistungsangebot für Diabetiker entwickelt. 2017 wurde mySugr dann vom Schweizer Pharma-Riesen Roche gekauft, zu einem kolportierten Preis von 200 Millionen Euro - einer der größten Start-up-Deals der letzten Jahre in Österreich. Die Geldsorgen haben sich für mySugr durch die finanzkräftige Mutter erledigt, doch nun gibt es neue Herausforderungen für das Start-up, das das Leben von Diabetikern einfacher machen will.

