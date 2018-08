Wölbitsch: 100 verlorene Tage: Ära Ludwig bisher gekennzeichnet von Stillstand und rot-grünen Blockaden

Mahrer zu Koordinator für Praterstern: Besser spät als nie – Jetzt ganzheitlichen Masterplan vorlegen

Wien (OTS) - „Viel Show bei gleichzeitigem Stillstand und gegenseitiger rot-grüner Blockade“, ortet Stadtrat Markus Wölbitsch angesichts 100 Tagen Bürgermeister Ludwig. „Michael Ludwig hat seine ersten Wochen und Monate als Bürgermeister verstreichen lassen, ohne die heißen Eisen in dieser Stadt anzugreifen. Egal ob Mindestsicherung, Gesundheitssystem, Arbeitsplätze oder Verkehrsinfrastruktur – in keinem Bereich ist etwas weitergegangen. Außer einer ordentlichen Gebührenerhöhung für Wasser und Müll hat die Stadtregierung nichts vorzuweisen“, so Wölbitsch. Dazu komme, dass nun auch die lange aufgestauten Dämme zwischen Rot-Grün offensichtlich brechen. „Wenn diese Koalition anstatt zu arbeiten nur mehr streitet, sind Neuwahlen überfällig!“

Die Unprofessionalität der rot-grünen Stadtregierung zeige sich auch am Beispiel Praterstern. „Seit Ludwig Bürgermeister ist, doktert er dort an öffentlichkeitswirksamen Einzelmaßnahmen herum, ohne irgendein Gesamtkonzept zu entwickeln“, so Wölbitsch. Grundsätzlich sei deshalb die Einsetzung eines Koordinators zu begrüßen und erfülle auch eine Forderung der ÖVP Initiative „Für ein sicheres Wien“. „Besser spät als nie“, erklärt dazu der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien Karl Mahrer. „Es ist ein gutes Zeichen, dass Bürgermeister Ludwig die Lage am Praterstern tatsächlich ernst nimmt. Nun geht es darum, möglichst rasch und ohne weiter Zeit mit unkoordinierten Einzelmaßnahmen zu vergeuden, einen ganzheitlichen Masterplan für den Praterstern vorzulegen, der sowohl ordnungsrechtliche, technische, bauliche, personelle Maßnahmen und Investitionen in die soziale Infrastruktur beinhaltet“, so Mahrer. Außerdem müssen geeignete Maßnahmen gesetzt werden, um die Verlagerung der Problematik in die Umgebung zu verhindern.

