FP-Haslinger: 23 erwischte Drogenlenker zeigen Problematik von Drogen im Straßenverkehr auf

Von Linksparteien angestrebte Drogenliberalisierung genau der falsche Weg

Wien (OTS) - 23 Anzeigen wegen Drogenmissbrauchs – das ist die traurige Bilanz bei nur einer einzigen Schwerpunktaktion gegen Alko- und Drogenlenker in Wien. „Diese erschreckende Zahl zeigt auf, dass Drogeneinfluss im Straßenverkehr ein ernstzunehmendes Problem ist, das die Allgemeinheit gefährdet und nicht schöngeredet werden darf“, so der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Gerhard Haslinger. „Wenn bei einer Schwerpunktaktion an einer Straße in Wien in nur einer Nacht 23 Drogenlenker erwischt werden, dann kann einem bei einer Hochrechnung, wie viele Drogenlenker offenbar jeden Tag in ganz Wien unterwegs sind, Angst und Bange werden“, so Haslinger. Er erinnert an die verringerte Reaktionsfähigkeit und überhöhte Selbstüberschätzung bei Drogenmissbrauch und sieht in den Drogenlenkern ein erhebliches zusätzliches – und vor allem unnötiges – Gefahrenpotential für andere Autolenker, Fußgänger und Kinder, die ab kommender Woche wieder ihren Schulweg antreten müssen. „Angesichts dieser Zahlen ist der Wunsch von Links, bestimmte Drogen zu liberalisieren, genau der falsche Weg“, stellt Haslinger unmissverständlich klar.

Der Sicherheitssprecher bedankt sich bei den engagierten Beamten, die sich in den Dienst der Sicherheit stellen und gratuliert zu ihrem Erfolg. „Jeder aus dem Verkehr gezogener Drogenlenker ist vielleicht eines Tages ein gerettetes Leben. Auf den Straßen passiert so schon mehr als genug – da ist jede Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit willkommen“, so Haslinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at