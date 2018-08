„Unterwegs in Österreich“ ab 3. September in Kärnten

Wien (OTS) - Vom Grundlsee in der Steiermark geht es weiter nach Kärnten! Ab Montag, dem 3. September 2018, reist das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio von Irschen bis Millstatt. Eva Pölzl und Marco Ventre melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Nina Kraft (Lukas Schweighofer am Mittwoch) begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 3. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Irschen

Tagesthema: Sicherer Schulweg. ÖAMTC-Expertin Petra Peitler gibt Tipps für Eltern von Tafelklasslern. Stargast ist die Schlagersängerin Marlena Martinelli. Und Schauspielerin Anja Knauer erzählt über die neue TV-Reihe „Die Inselärztin“ – der erste Teil „Neustart auf Mauritius“ ist am Mittwoch, dem 5. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen.

„Daheim in Österreich“ aus Berg im Drautal

Zu Gast ist das Schlagertrio Silberherz, und Distanz- und Trail-Läufer Leon Fian berichtet über seine Maturareise am Rad von Kärnten nach Sizilien.

Dienstag, 4. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Berg im Drautal

Thema ist unter anderem das Harley-Davidson-Treffen in Kärnten. Zu Gast ist das Gesangsduo Sigrid und Marina, und Moderator Alexander Rüdiger erzählt über seine Freude an extremen Sportarten.

„Daheim in Österreich“ aus Steinfeld

Zu Gast im Studio ist Mundart-Rapper „Train D Lay“ Gerhard Fessl, der jetzt auch Karriere in den USA macht. Und es gibt Tipps, was zu tun ist, wenn Flugverspätungen oder -ausfälle und falsche Hotelbeschreibungen die Urlaubsfreude vermiesen.

Mittwoch, 5. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Steinfeld

Zu Gast ist das Kabarettistenduo Gebrüder Moped. Zum Internationalen Tag der Wohltätigkeit spricht Josef Marketz über die Wichtigkeit von Spenden, und ein Traktorensammler berichtet über seine Leidenschaft.

„Daheim in Österreich“ aus Kleblach-Lind

Live zu Gast im Studio ist Friedl Würcher, Frontman der erfolgreichen Schlagerband Nockalm Quintett. Er spricht unter anderem über das neue Album „Nockis Schlagerparty“.

Donnerstag, 6. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Kleblach-Lind

Live im Studio zu Gast ist Schlagerstar und Publikumsliebling Stefanie Hertel. Außerdem gibt es einen Sprachkurs in Kärntnerisch.

„Daheim in Österreich“ aus Millstatt

Zu Gast sind Gisela Hopfmüller und Franz Hlavac, sie bringen ihr neues Buch „Friaul für alle Jahreszeiten“ mit. Gartengestalter Karl Winkler spricht über Rosen im Garten.

Freitag, 7. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Millstatt

Zu Gast im Studio sind die Poxrucker Sisters. Außerdem besucht „Guten Morgen Öserreich“ das erfolgreiche Kabarett- und Popduo Pizzera & Jaus vor einem Auftritt. „GMÖ“ gibt Tipps, wie man mit richtiger Ernährung Sodbrennen vermeiden kann.

„Daheim in Österreich“ aus Millstatt

Im Kultur-Talk spricht Florian Scholz, Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, über die Premiere der Oper „Rusalka“ am 13. September und die neue Spielsaison. Hanno Pinter, Sänger der Rock-’n’-Roll-Band The Monroes, ist zu Besuch im Studio.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at